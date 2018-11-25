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Дарья Домрачева о завершении карьеры: свою роль сыграли перемены в нашей федерации. В частности, смены тренеров
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, почему решила завершить успешную карьеру в 31 год.
Дарья Домрачева и Альфред Эдер, Фото: noc.by
Перед завершающим масстартом Кубка мира я подумала, что, возможно, это моя последняя гонка в карьере. И если это действительно так, то мне нужно ее выиграть. К счастью, мне это удалось.
Каковы причины моего ухода? В первую очередь наша дочь, которой нужно уделять все больше внимания. Также свою роль сыграли перемены в нашей федерации. В частности, смены тренеров. Это не прибавило мне мотивации, — сказала Домрачева в интервью норвежскому каналу TV2.
Белорусская федерация биатлона (БФБ) не стала продолжать сотрудничество с австрийским тренером Альфредом Эдером. Старший тренер женской сборной Федор Свобода теперь будет работать с юниорской командой. Их сменили Василий Лещенко и Виктор Корчагин, — отмечает
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Дарья Домрачева о завершении карьеры: свою роль сыграли перемены в нашей федерации. В частности, смены тренеров
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, почему решила завершить успешную карьеру в 31 год.
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