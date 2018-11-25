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Издеваются? Похищенного политика пригласили … обменять паспорт

26.11.2018 18:11 — Разное | Партизан  
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Начальник отдела по гражданству и миграции Советского РУВД Минска Дмитрий Дорошевич прислал на домашний адрес бывшего вице-премьера и экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара требование предоставить пакет документов для обмена паспорта. И еще пригрозил штрафом политику, который был насильственно похищен 19 лет назад и 16 лет назад признан судом без вести пропавшим.

Издеваются? Похищенного политика пригласили … обменять паспорт
На этом фото этот самый начальник ОГиМ
«Обращаем Ваше внимание, что (…) проживание без документов, удостоверяющих личность, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, влечет за собой привлечение лица к административной ответственности в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до четырех базовых величин», -- под этими словами стоит широкая подпись подполковника Дмитрия Дорошевича.

Не ясно, почему в ОГиМ нет специального учета тех, кто умер или пропал без вести.



Кстати, Дорошевич пару недель назад получил новую должность. Теперь он возглавляет отдел по гражданству и миграции Фрунзенского РУВД. Однако, как сказали «Белорусскому партизану» в Советском РУВД, это ни на что влияет, и раз получили такое требование -- не стоит ждать аналогичного напоминания от нового начальника ОГиМ Советского РУВД, исполняйте то, что есть.

Супруга исчезнувшего политика Зинаида Гончар говорит, что не впервые на имя мужа  приходят подобные бумаги. Не так давно насильственно похищенного политика звали на военные сборы, еще раньше – приглашали на избирательный участок…

Что это – случайность, чья-то оплошность или просто целенаправленное издевательство над семьей похищенного политика?

Дмитрий Александрович Дорошевич живет в Минске, он окончил Академию МВД, некоторое время был заместителем начальника ОГиМ – тоже, кстати, в Советском РУВД. Наверняка читать умеет как минимум. А значит, не может быть, чтобы подполковник милиции ничего не слышал про громкие исчезновения Виктора Гончара, Юрия Захаренко, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. Тем более что прошло много лет с момента исчезновения, а точка ни в одном из этих дел не поставлена. Расследование по некоторым делам приостановлено много лет назад.

Надеемся, подполковник Дмитрий Дорошевич найдет время, чтобы лично принести извинения Зинаиде Гончар за те неприятные эмоции, которые она испытала, получив послание за его подписью из ОГиМ.



 
Теги: Минск
 
 
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Начальник отдела по гражданству и миграции Советского РУВД Минска Дмитрий Дорошевич прислал на домашний адрес бывшего вице-премьера и экс-главы Центризбиркома...
 
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