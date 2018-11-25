Виктор Манаев отметил свой юбилей на сцене родного театра

7 августа актеру театра и кино исполнилось 60 лет, из которых с Купаловским его связывают почти 40. Искренний, открытый, в элегантном костюме, в этот вечер он читал стихи Янки Купалы, Федора Тютчева, Александра Пушкина. Каждое четверостишие из его уст казалось маленьким спектаклем.









В. Манаев оказался настоящим мастером перевоплощений — комические сценки по Чехову сменялись трагическими песнями военных лет. Его знают в театре как человека, умеющего играть абсолютно все, актера с редким даром и необычайной харизмой, отдающегося сцене без остатка. А еще всегда собранного и очень интеллигентного.

На сцене юбиляр был не один, выступили и другие актеры Купаловского. Они его поздравляли, дарили цветы, танцевали и пели песни.





Зрители могут знать актера как исполнителя более 40 ролей в Купаловском — от Леньки Одуванчика в «Рядовых» Алексея Дударева до Никиты Зносака в «Тутэйшых» Янки Купалы. К слову, в этом году В. Манаев был награжден Государственной премией Республики Беларусь за роль станового пристава Крючкова в постановке «Пинская шляхта».





Еще в юности ему довелось работать на сцене с легендами, поучиться у них — в спектаклях «Три Ивана, три брата» и «Гарольд и Мод» В. Манаев сыграл вместе со Стефанией Станютой.





На большом экране театра показали отрывки из знаменитых спектаклей и фильмов с участием Манаева, который знаменит в том числе своими ролями в кино. Причем как легкими, юмористическими, так и серьезными драматическими. В его послужном списке: «Люди на болоте», «Дыхание грозы», «Давай поженимся!», «Поводырь», «В августе 44-го…», «Иди и смотри», «Белые росы».





Сейчас, кстати, в Купаловском идут постановки с участием В. Манаева «Ревизор», «Вельтмайстер-аккордеон», «Местечковое кабаре», «Павлинка», «Пинская шляхта», «Чайка» и «Школа налогоплательщиков».











