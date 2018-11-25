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Пятничный "пленум ЦК" обнажил нерешаемые проблемы Беларуси

26.11.2018 17:59 — Разное | Партизан  
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В пятницу в Минске прошло совещание по повышению эффективности работы стройсектора. Глава государства назвал это событие «пленумом ЦК».

Впрочем, даже на таком мероприятии прозвучала информация, от которой в пору впасть в депрессию, пишет banki24.by

На «пленуме» президент констатировал драматичное снижение доли строительного сектора в экономике Беларуси. Если в лучшие времена до кризиса удельный вес строительства в ВВП достигал 10,4%, то в 2017 году его доля упала до 5,3%. 

По оперативным данным за 10 месяцев 2018-го важность стройсектора в формировании экономики сжалась до 5,1%. На деградацию доли строительства серьезно повлияло снижение государственных инвестиций и последовавшее за этим сокращение сдачи жилья. 

В пиковом 2010 году белорусы сдали 6,6 млн кв. м. жилья. В 2017-м этот показатель откатился до 3,8 млн кв. м., а в 2018 году может стать еще ниже. Если так и случится, падение в жилищном строительстве станет двукратным. 

Не все ладно и с финансами строительных организаций. Из-за огромных убытков у строителей АЭС в Островецком районе, общий финансовый результат стройсектора за 9 месяцев 2018 года стал отрицательным и провалился до минус 300 млн BYN. 


Несмотря на модернизацию и гигантскую господдержку, в ужасном состоянии находятся домостроительные комбинаты. Их загрузка уже 5 лет не превышает 50%, а из 13 модернизированных ДСК лишь «единицы работают эффективно». 

Экспорт услуг по строительству жилья к 2017 году обвалился вдвое и пока что не имеет предпосылок к восстановлению. 

banki24.by много пишут про плачевное положение цементных заводов. Буквально на днях правительство признало провал планов по продаже инвестору предприятия в Волковысском районе. Все три цементных завода терпят многомиллионные чистые убытки. Президент озвучил их сумму в 2018 году — 220 млн BYN. 

При этом долги по кредитам и займам у цементников превысили 1 млрд USD. Без новых инъекций от государства заводам не выплыть из финансового болота, в котором они застряли. 

Не лучше положение в стекольной отрасли Беларуси. По словам главы государства, «только Гомельстекло последние два года показывает какую-то положительную динамику». Страна потеряла 2 из 5 стеклотарных заводов, да и оставшиеся 3 не могут похвастать нормальной загрузкой мощностей. 


С гострибуны в пятницу прозвучало, что Гродненский стеклозавод и стеклозавод «Неман» работают с убытками, а Борисовский хрустальный завод «с 2013 года банкрот и улучшений пока не видно». 

Президент упомянул в своей речи и многострадальную стройку века в Туркменистане — Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Глава государства подтвердил, что туркмены до сих пор должны белорусам. По нашим оценкам, общая сумма долга может достигать 200 млн USD. 

Генеральный подрядчик — ОАО «Белгорхимпром» — практически разорен, а Беларусь так и не получила полной оплаты за строительно-монтажные работы. 

За 5 лет за границей растворились 50 тысяч квалифицированных строителей. Качество оставшихся кадров внушает у госаппарата опасения. Но правительство не находит ничего лучшего, как предложить административно поднять зарплаты в строительной сфере. 

Как же власти хотят разгребать накопившиеся проблемы? 


В трудное положение реального сектора предложено войти кредиторам. Чиновники снова подняли тему развития инвестиционного банкинга и под шумок желают склонить банки к приобретению акций предприятий-неплательщиков и банкротов. 

По сути, госаппарат хочет скрестить ужа банковского сектора с ежом строительства, сельхозников и промышленности. Ко всему прочему, «ёж» не отличается отменным здоровьем, а скорее напоминает чахоточного больного. 

Также по некой причине центральные власти побуждают исполкомы возродить передвижные механизированные колонны (ПМК) в тех районах, где они давно обанкротились и исчезли естественным путем. 

Причем возрождение из пепла и выход на эффективную работу для ПМК предполагается в течение 2019 года. Конкретные источники и методы поднятия с колен утраченных компаний на совещании названы не были.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу в Минске прошло совещание по повышению эффективности работы стройсектора. Глава государства назвал это событие «пленумом ЦК».
 
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