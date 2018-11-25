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"Медведев в панике орет": Генштаб ВСУ опубликовал переговоры россиян на Черном море

26.11.2018 17:30 — Разное | Партизан  
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Генеральный штаб ВСУ опубликовал переговоры российских офицеров во время вчерашнего тарана российским кораблем украинского буксира.

Генштаб выложил в свой YouTube-канал аудиозапись переговоров российских военных, которые принимали участвовали в обстреле и захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

Запись подтверждает, что команду "идти на таран" буксира "Яни Капу" (как сказано в аудиоперехвате - "е*ашить их так, тараном, короче, чтобы нах*й повредить все", - ред.) отдало руководство погранслужбы ФСБ РФ.

После этого приказа российский военный корабль "Дон" дважды "навалился" на украинский буксир - в 07:35 и 07:44. Из-за высокой маневренности МБАКов их не протаранили.

При этом во время очередного агрессивного маневра "Дон" задел российский корабль "Изумруд". "Ты не видел, какие у нас повреждения. П**дец!" - говорится в аудиоперехвате.

Кроме того, военные РФ на записи обсуждают, что их спецоперация проходит под кураторством не менее чем премьера РФ Дмитрия Медведева.

"Медведев уже в такой панике орет... Такое ощущение, что там уже президент контролирует всю эту х*йню", - утверждает один из военных.

Внимание! Ненормативная лексика!



Напомним, днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. 

Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход, их вместе с буксиром поставили на прикол в Керчи.

Командование ВМС заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют "защитой госграницы". 26 ноября Рада должна принять решение о введении военного положения на 2 месяца.

 
 
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Генеральный штаб ВСУ опубликовал переговоры российских офицеров во время вчерашнего тарана российским кораблем украинского буксира.
 
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