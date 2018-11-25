Комментаторы будут указывать номер телефона только при регистрации на сайте СМИ

Правительство окончательно утвердило порядок идентификации пользователей на сайтах СМИ. Исходя из того, что говорил министр информации Александр Карлюкевич 22 ноября, можно было подумать, что вводить свой номер телефона придётся для каждого комментария. Теперь стало понятно − пользователи будут указывать номер только при регистрации аккаунта.

В документе также указано, что в пользовательском соглашении (с которым нужно обязательно согласиться при регистрации) должен быть отдельный пункт о сообщениях пользователя − нельзя писать информацию, распространение которой запрещено законом.

При регистрации для активации аккаунта отправляется код на телефон, указанный пользователем. На один номер можно зарегистрировать только одну учётную запись на каждом конкретном сайте. После активации можно спокойно пользоваться аккаунтом, как и обычно. Пользователь имеет право в любое время расторгнуть пользовательское соглашение.

Когда изменение вступит в силу

Изменения в Закон «О СМИ», в рамках которых есть вот это правило об идентификации, вступят в силу 1 декабря. Владелец сайта сможет собирать, хранить и обрабатывать разную информацию о комментаторе: полное имя, пол, дата и место рождения; адрес электронной почты; дату и время размещения материалов; информацию о сетевых характеристиках устройств, через которые человек подключается к сети.

Владелец сайта обязан обеспечить сохранность данных на время действия пользовательского соглашения. А пользователь получит право одностороннего расторжения этого соглашения в любое время. Тогда информация о нем будет храниться еще полгода.

Владелец интернет-ресурса обязан предоставить информацию о пользователе «по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов КГК, Мининформации, налоговой, судов в порядке, установленном законодательством Беларуси».