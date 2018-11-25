ФРГ предлагает вместе с Францией посредничество в кризисе между РФ и Украиной - СМИ

Власти ФРГ предложили взять на себя совместно с Францией роль посредников в урегулировании нового кризиса в отношениях РФ и Украины, сообщают в понедельник европейские СМИ.

По данным радиостанции "Франс-энфо", с таким предложением в понедельник выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас на фоне обострения ситуации в Керченском проливе.

По словам министра иностранных дел Германии, посредничество Парижа и Берлина в этом вопросе могло бы помочь избежать того, чтобы напряженность в отношениях между Россией и Украиной не вылилась в "серьезный кризис".

В понедельник в Берлине прошла встреча "нормандского формата" на уровне политдиректоров. В "нормандский формат" по украинскому урегулированию входит Россия, Германия, Франция, Украина.

Переговоры были запланированы еще до инцидента в Керченском проливе. Они должны были сосредоточиться на обсуждении реализации минских договоренностей и возможной миссии ООН в Донбассе. Между тем, после обострения ситуации в Керченском проливе представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что политдиректора проведут переговоры и по этой тематике.

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, утром 25 ноября три судна ВМС Украина "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу РФ и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации". Вечером того же дня украинские корабли "осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ".

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - отметили в ЦОС ФСБ.

"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие", - заявили в ЦОС ФСБ, добавив, что все три судна ВМС Украины были задержаны "в территориальных водах РФ в Черном море", а "по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело".

К утру понедельника движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила в воскресенье днем в целях безопасности, было возобновлено.

Вместе с тем в Киеве считают действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

ВМС Украины сообщили в Facebook что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. "В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил ВС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Информация была получена, но ответ не предоставлен", - утверждали представители ВМС Украины.