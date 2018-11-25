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Порошенко заявил, что вводит военное положение на всей территории Украины с 9:00 28 ноября

26.11.2018 18:38 — Разное | Интерфакс  
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Военное положение вводится на всей территории Украины с 9:00 среды, 28 ноября, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Согласно решению СНБО... как президент и верховный главнокомандующий ВСУ выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября", - сказал он в телеобращении в понедельник.

Президент подчеркнул, что указ не предусматривает никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры.

"Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и адекватно в сложившейся ситуации и не будут атаковать Украину тезисами, заимствованными у российских пропагандистов", - сказал он.

П.Порошенко обозначил, что в указ вошли только те опции, которые касаются преимущественно различных военных мер: человеческие, вооруженные, финансовые, которые в случае вторжения позволят Украине скорей мобилизовать все ресурсы. Он заявил, что не намерен прибегать к полной или частичной мобилизации, но такая возможность остается открытой в случае, если Российская Федерация пойдет на эскалацию ситуации.

"Военное положение не означает объявления войны. Оно вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности со стороны России. Военное положение не означает отказа от политико-дипломатического урегулирования на Востоке. Я об этом сегодня детально проинформировал наших западных партнеров", - сказал глава государства.

 
 
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Военное положение вводится на всей территории Украины с 9:00 среды, 28 ноября, заявляет президент Украины Петр Порошенко. "Согласно решению СНБО... как президент и...
 
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