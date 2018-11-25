Асад сменил девять министров

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о перестановках в правительстве, сообщает в понедельник агентство САНА.

По данным агентства, перестановки затронули девять министерских позиций, в частности, министра водных ресурсов, министра туризма, министра высшего образования, министра коммуникаций и технологий.

Главой МВД назначен Мухаммед Халед аль-Рахмон, он сменил Мухаммеда Ибрагима аль-Шаара, занимавшего эту должность с 2011 года.

Также Б.Асад снял с должности министра по делам национального примирения Али Хайдара и назначил его главой национального агентства по примирению, учрежденного в понедельник, пишет агентство.