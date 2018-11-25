Глава Нацбанка Беларуси подтвердил планы по сохранению ЗВР в 2019 году на уровне $7,1 млрд

Национальный банк Беларуси (НББ) планирует к концу 2019 года сохранить золотовалютные резервы на текущем уровне $7,1 млрд, сообщил глава НББ Павел Каллаур в понедельник.

"Золотовалютные резервы мы прогнозируем на уровне покрытия двухмесячного импорта. В абсолютных цифрах они должны составить 7,1 миллиарда долларов", - сказал П.Каллаур после совещания у президента Беларуси.

Главу Нацбанка цитирует агентство БелТА .

Как сообщалось, НББ запланировал поддержание ЗВР на уровне $7,1 млрд в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2019 год.

ЗВР Беларуси на 1 ноября 2018 года составили $7 млрд 107,6 млн, сократившись с начала года на 2,8%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год объем ЗВР на 1 января 2019 года должен составить не менее $6 млрд. В июле Нацбанк оценил ожидаемый к концу года объем ЗВР на уровне $6,5 млрд, а к концу 2019 года прогнозирует рост до $7,1 млрд.

В 2019 году обязательства Беларуси перед кредиторами по внешнему долгу составляют $3,8 млрд.

За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси выросли на $2,4 млрд, или на 48,5%, что НББ объяснял формированием запаса, большую часть которого планировалось направить на погашение валютных обязательств правительства в 2018 году.