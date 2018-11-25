Президент в целом одобрил новую редакцию Налогового кодекса – министр финансов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в целом одобрил проект новой редакции Особенной части Налогового кодекса, несмотря на острую дискуссию в ходе совещания в понедельник, сообщил министр финансов Максим Ермолович.

"В течение двух недель, доработав кодекс, мы его внесем на рассмотрение депутатов. Надеемся, что с 1 января он вступит в действие", - сказал М.Ермолович после совещания.

Министра цитирует агентство БелТА .

По его словам, глава государства в целом одобрил проект кодекса, вместе с тем он поручил правительству, обеим палатам парламента и Администрации президента еще раз внимательно проанализировать его нормы, чтобы на рассмотрение депутатов был вынесен уже абсолютно выверенный документ.

Как сообщалось, в ходе совещания А.Лукашенко заявил, что новая редакция Особенной части Налогового кодекса "вызывает много вопросов".

"Как мне докладывают, у вас не получилось сделать его (Налоговый кодекс – ИФ) понятным, без внутренних противоречий, а главное - комфортным для людей и бизнеса", - заявил А.Лукашенко, обращаясь к министру финансов.

А.Лукашенко порекомендовал Минфину доработать проект новой редакции НК. "Не надо будоражить общество сырыми и непроработанными документами. Спокойно надо доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено", - добавил президент.

Как сообщалось, налоговое ведомство Беларуси подготовило проект новой редакции Особенной части Налогового кодекса, который после принятия парламентом должен вступить в силу с 2019 года. Проект готовился межведомственной рабочей группой с привлечением госорганов, крупнейших бизнес-союзов, представителей крупных предприятий. В документе предусмотрены новые подходы по порядку исчисления налогов, их взыскания, упрощено налоговое администрирование, предусмотрены меры по дедолларизации порядка исчисления ряда налогов. В целом в 2019 году в Беларуси будет проведена административная реформа, которая коснется, в основном, порядка уплаты налогов, прав плательщиков, механизмов контроля. Новая редакция НК не предполагает изменения ставок налогов.