ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кейс-форум "Troubleshooting. Безопасность бизнеса" пройдет 7 декабря в Минске

26.11.2018 17:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Тема безопасности вновь в тренде к концу 2018 года. В СМИ уже опубликованы мировые обзоры экономических преступлений и корпоративного мошенничества за 2018 год.  Самые большие потери, как правило, генерируются внутри бизнеса, а ключевые риски, зачастую, несут персонал, поставщики и подрядчики, клиенты и бизнес-партнеры, конкуренты, объекты для инвестиций и, конечно же, государство.

Как обстоят дела в белорусском бизнесе в вопросах безопасности и о том, как построить целостную систему безопасности будем говорить 7 декабря на кейс-форуме "Troubleshooting. Безопасность бизнеса", который во второй раз соберет руководителей компаний и специалистов ответственных за профилактику, выявление и борьбу с рисками и угрозами для бизнеса.

Что мы готовим для участников второго форума?

  • 4 ключевые сессии + закрытая сессия для первых лиц компании;
  • 25+ "живых" кейсов о (не)безопасности персонала, активов, финансов, ценностей, IT-сферы, репутации и многом другом;
  • 1 узкоспециализированный закрытый круглый стол для специалистов сферы безопасности;
  • 23 ключевых спикера: опыт тех, кто знает, о чем говорит, кто уже выстроил систему безопасности в компании, отработал необходимую документацию, разработал бизнес-процессы, у кого есть результат и он знает, чего это компании стоило;
  • 150+ участников – собственников и топ-менеджеров компаний, руководителей и специалистов, обеспечивающих безопасность бизнеса;
  • 7 часов погружения в тему с теми, кому это тоже важно.

А, главное – подробный разбор проблематики на реальных примерах из практики, дискуссионные панели с экспертами и открытый диалог с участниками.

Подробнее о программе - по ссылке.

Кейс-форум "Troubleshooting. Безопасность бизнеса" пройдет 7 декабря в Минске

Условия участия:

Успейте до 1 декабря по специальным ценам!

  • пакет "Simple" - Br300;
  • пакет "Standard" – Br380;
  • пакет "BusinessPro" (2 участника) – Br550.

Когда и где?

Дата: 7 декабря 2018 г.

Место: Crowne Plaza Minsk Hotel

Время: 09:00 - 18:00

Примите осознанное решение обезопасить свой бизнес!

Телефоны для связи:

+375 25 540-59-45 Ирина

+375 44 767-20-40 Ольга

+375 29 201-11-04 Лия

Генеральный партнер кейс-форума – Альфа-Банк.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тема безопасности вновь в тренде к концу 2018 года. В СМИ уже опубликованы мировые обзоры экономических преступлений и корпоративного мошенничества за 2018 год....
 
Новости дня
Новости разные
 
"Медведев в панике орет": Генштаб ВСУ опубликовал переговоры россиян на Черном море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика