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Кейс-форум "Troubleshooting. Безопасность бизнеса" пройдет 7 декабря в Минске
Тема безопасности вновь в тренде к концу 2018 года. В СМИ уже опубликованы мировые обзоры экономических преступлений и корпоративного мошенничества за 2018 год. Самые большие потери, как правило, генерируются внутри бизнеса, а ключевые риски, зачастую, несут персонал, поставщики и подрядчики, клиенты и бизнес-партнеры, конкуренты, объекты для инвестиций и, конечно же, государство.
Как обстоят дела в белорусском бизнесе в вопросах безопасности и о том, как построить целостную систему безопасности будем говорить 7 декабря на кейс-форуме "Troubleshooting. Безопасность бизнеса", который во второй раз соберет руководителей компаний и специалистов ответственных за профилактику, выявление и борьбу с рисками и угрозами для бизнеса.
Что мы готовим для участников второго форума?
А, главное – подробный разбор проблематики на реальных примерах из практики, дискуссионные панели с экспертами и открытый диалог с участниками.
Подробнее о программе -
Условия участия:
Успейте до 1 декабря по специальным ценам!
Когда и где?
Дата: 7 декабря 2018 г.
Место: Crowne Plaza Minsk Hotel
Время: 09:00 - 18:00
Примите осознанное решение обезопасить свой бизнес!
Телефоны для связи:
+375 25 540-59-45 Ирина
+375 44 767-20-40 Ольга
+375 29 201-11-04 Лия
Генеральный партнер кейс-форума – Альфа-Банк.
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Тема безопасности вновь в тренде к концу 2018 года. В СМИ уже опубликованы мировые обзоры экономических преступлений и корпоративного мошенничества за 2018 год....
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