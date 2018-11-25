Тема безопасности вновь в тренде к концу 2018 года. В СМИ уже опубликованы мировые обзоры экономических преступлений и корпоративного мошенничества за 2018 год. Самые большие потери, как правило, генерируются внутри бизнеса, а ключевые риски, зачастую, несут персонал, поставщики и подрядчики, клиенты и бизнес-партнеры, конкуренты, объекты для инвестиций и, конечно же, государство.

Как обстоят дела в белорусском бизнесе в вопросах безопасности и о том, как построить целостную систему безопасности будем говорить 7 декабря на кейс-форуме "Troubleshooting. Безопасность бизнеса", который во второй раз соберет руководителей компаний и специалистов ответственных за профилактику, выявление и борьбу с рисками и угрозами для бизнеса.

Что мы готовим для участников второго форума?

4 ключевые сессии + закрытая сессия для первых лиц компании;

25+ "живых" кейсов о (не)безопасности персонала, активов, финансов, ценностей, IT-сферы, репутации и многом другом;

1 узкоспециализированный закрытый круглый стол для специалистов сферы безопасности;

23 ключевых спикера: опыт тех, кто знает, о чем говорит, кто уже выстроил систему безопасности в компании, отработал необходимую документацию, разработал бизнес-процессы, у кого есть результат и он знает, чего это компании стоило;

150+ участников – собственников и топ-менеджеров компаний, руководителей и специалистов, обеспечивающих безопасность бизнеса;

7 часов погружения в тему с теми, кому это тоже важно.

А, главное – подробный разбор проблематики на реальных примерах из практики, дискуссионные панели с экспертами и открытый диалог с участниками.

Подробнее о программе - по ссылке .





Условия участия:

Успейте до 1 декабря по специальным ценам!

пакет "Simple" - Br300;

пакет "Standard" – Br380;

пакет "BusinessPro" (2 участника) – Br550.

Когда и где?

Дата: 7 декабря 2018 г.

Место: Crowne Plaza Minsk Hotel

Время: 09:00 - 18:00

Примите осознанное решение обезопасить свой бизнес!

Телефоны для связи:

+375 25 540-59-45 Ирина

+375 44 767-20-40 Ольга

+375 29 201-11-04 Лия

Генеральный партнер кейс-форума – Альфа-Банк.