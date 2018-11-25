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Беларусь намерена снизить госдолг до 25% ВВП к 2025 году – глава Минфина

26.11.2018 17:23 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь планирует к 2025 году снизить государственный долг до 25% ВВП с ожидаемых 38-39% ВВП к концу 2018 года, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович после совещания у президента по социально-экономическому развитию страны на 2019 год.

"Мы определили для себя трек на снижение уровня госдолга по отношению к ВВП - к 2025 году до 25%. Это вдвое ниже сегодняшнего порогового значения экономической безопасности. На конец текущего года мы будем иметь госдолг в 38-39% по отношению к ВВП", - сказал М.Ермолович, которого цитирует агентство БелТА.

По словам министра, "мы уже в текущем году приступаем к досрочному погашению ряда обязательств с тем, чтобы снижать долговую нагрузку поэтапно и в следующем году, и в 2020-м году".

М.Ермолович также сообщил, что в 2019-2020 годы предстоит погашение госдолга на общую сумму $5,4 млрд в эквиваленте. Рефинансировать из этой суммы планируется $2 млрд.

Министр напомнил, что возможность привлечения в 2019-2020 годах $2 млрд на внешних рынках на днях была закреплена указом президента Беларуси. Ранее глава белорусского Минфина отмечал, что в среднесрочной перспективе ведомство планирует разместить на локальных рынках России и Китая суверенные облигации на сумму до $2 млрд.

Как сообщалось, премьер-министр Беларусь Сергей Румас в конце октября подчеркивал обеспокоенность правительства ростом бюджетных расходов на обслуживание внешнего госдолга. Он сообщал, что расходы на обслуживание госдолга в 2019 году вырастут до $1,42 млрд с $1,09 млрд в 2018 году. "Каждый седьмой рубль из расходов бюджета будет направлен на обслуживание долга", - говорил С.Румас.

С.Румас обратил внимание, что в структуре госдолга 45% - это связанные кредиты, привлеченные на реализацию коммерческих проектов. "По разным причинам эти проекты оказались не столь успешными, и сегодня государство вынуждено гасить долги за эти предприятия", - заметил премьер-министр.

Рост нагрузки на бюджет, связанный с обслуживанием долга, по словам С.Румаса, вызывает более серьезную тревогу, чем вопрос рефинансирования долга.

Также сообщалось, что Минск рассчитывает получить в 2019 году госкредит России на $630 млн, которые будут направлены на рефинансирование долговых обязательств перед РФ.

Как сообщалось, совокупный госдолг Беларуси увеличился за январь-сентябрь на 5,7% (в сентябре рост на 1,4%) - до Br44,6 млрд на 1 октября. В том числе внешний госдолг на 1 октября составил $16,5 млрд, сократившись с начала года на 1,1%. Внутренний госдолг на 1 октября составил Br9,6 млрд, увеличившись с начала года на 5%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Беларусь планирует к 2025 году снизить государственный долг до 25% ВВП с ожидаемых 38-39% ВВП к концу 2018 года, сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович после...
 
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