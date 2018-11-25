ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное преследование еще двух фигурантов "дела БелТА" прекращено

26.11.2018 19:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Уголовное преследование редактора TUT.BY Ульяны Бобоед и обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой по так называемому делу БЕЛТА прекращено.

Были удовлетворены ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).

Ульяна Бобоед и Татьяна Коровенкова, помимо возмещения ранее выставленного ущерба, заплатили штраф 30 базовых величин (735 рублей).

22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора «Немецкой волны» Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.

Также 22 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Всего по «делу БЕЛТА» проходило 15 человек, в том числе главред TUT.BY, — 8 сотрудников портала TUT.BY, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и обозреватель агентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский, редактор портала Realt.by Владислав Кулецкий, редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.

Из документов следует, что обвиняемые якобы «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БелТА“, повлекшие по неосторожности причинение иного существенного вреда».

Всем фигурантам был предъявлен иск об ущербе. Его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное преследование Ульяны Бобоед и Татьяны Коровенковой по так называемому делу БЕЛТА прекращено.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что белорусы сметали в интернет-магазинах и сколько денег потратили. Первые итоги "черной пятницы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика