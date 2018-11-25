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Были удовлетворены ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности)., помимо возмещения ранее выставленного ущерба, заплатили штраф 30 базовых величин (735 рублей).22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора «Немецкой волны»и редактора портала Realt.by, освободили от уголовной ответственности.Также 22 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.Всего по «делу БЕЛТА» проходило 15 человек, в том числе главред TUT.BY, — 8 сотрудников портала TUT.BY, главный редактор БелаПАНи обозреватель агентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны», редактор портала Realt.by, редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок»Из документов следует, что обвиняемые якобыВсем фигурантам был предъявлен иск об ущербе. Его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY, редакторы портала, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.