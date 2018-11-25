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Уголовное преследование еще двух фигурантов "дела БелТА" прекращено
Иллюстративное фото
Были удовлетворены ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).
Ульяна Бобоед и Татьяна Коровенкова, помимо возмещения ранее выставленного ущерба, заплатили штраф 30 базовых величин (735 рублей).
22 ноября еще двух фигурантов дела, собкора «Немецкой волны» Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого, освободили от уголовной ответственности.
Также 22 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.
Всего по «делу БЕЛТА» проходило 15 человек, в том числе главред TUT.BY, — 8 сотрудников портала TUT.BY, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и обозреватель агентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский, редактор портала Realt.by Владислав Кулецкий, редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.
Из документов следует, что обвиняемые якобы «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БелТА“, повлекшие по неосторожности причинение иного существенного вреда».
Всем фигурантам был предъявлен иск об ущербе. Его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.
Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.
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Уголовное преследование Ульяны Бобоед и Татьяны Коровенковой по так называемому делу БЕЛТА прекращено.
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