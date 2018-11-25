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Что белорусы сметали в интернет-магазинах и сколько денег потратили. Первые итоги "черной пятницы"

26.11.2018 19:43 — Разное | Tut.by  
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Белорусы стали больше денег тратить в «черную пятницу». Число покупок в интернет-магазинах в дни распродаж выросло в 4 раза по сравнению с прошлогодним показателем, а общие траты — в 2,2 раза, сообщают представители Яндекс.Касс. Средний чек составил 27 рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Самым популярным товаром у белорусов оказались книги, продажи которых выросли в 9 раз по сравнению с прошлогодним показателем.

Следом за книгами по популярности идут одежда и обувь, товары для дома и дачи. В целом рейтинг самых покупаемых товаров выглядит так:

  • книги;
  • одежда, обувь, аксессуары;
  • товары для дома и дачи;
  • сувениры, товары для хобби;
  • косметика и товары для здоровья;
  • детские товары;
  • цветы;
  • бытовая техника и электроника;
  • ювелирные изделия и бижутерия;
  • продукты питания.

Самые высокие средние чеки в эту «черную пятницу» были за бытовую технику и электронику — 182 рублей, ювелирные изделия и бижутерию — 161 рубль, косметику и товары для здоровья — 149 рублей.

За сувениры и товары для хобби белорусы платили за раз 122 рубля, за продукты питания — 69 рублей, цветы — 66 рублей, товары для дома и дачи — 38 рублей, детские товары — 35 рублей, одежду, обувь и аксессуары — 28 рублей, книги — 7 рублей.

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Белорусы стали больше денег тратить в «черную пятницу». Число покупок в интернет-магазинах в дни распродаж выросло в 4 раза по сравнению с прошлогодним...
 
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