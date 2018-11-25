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Что белорусы сметали в интернет-магазинах и сколько денег потратили. Первые итоги "черной пятницы"
Белорусы стали больше денег тратить в
Самым популярным товаром у белорусов оказались книги, продажи которых выросли в 9 раз по сравнению с прошлогодним показателем.
Следом за книгами по популярности идут одежда и обувь, товары для дома и дачи. В целом рейтинг самых покупаемых товаров выглядит так:
Самые высокие средние чеки в эту «черную пятницу» были за бытовую технику и электронику — 182 рублей, ювелирные изделия и бижутерию — 161 рубль, косметику и товары для здоровья — 149 рублей.
За сувениры и товары для хобби белорусы платили за раз 122 рубля, за продукты питания — 69 рублей, цветы — 66 рублей, товары для дома и дачи — 38 рублей, детские товары — 35 рублей, одежду, обувь и аксессуары — 28 рублей, книги — 7 рублей.
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Белорусы стали больше денег тратить в «черную пятницу». Число покупок в интернет-магазинах в дни распродаж выросло в 4 раза по сравнению с прошлогодним...
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