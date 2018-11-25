Белорусы стали больше денег тратить в «черную пятницу» . Число покупок в интернет-магазинах в дни распродаж выросло в 4 раза по сравнению с прошлогодним показателем, а общие траты — в 2,2 раза, сообщают представители Яндекс.Касс. Средний чек составил 27 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Самым популярным товаром у белорусов оказались книги, продажи которых выросли в 9 раз по сравнению с прошлогодним показателем.

Следом за книгами по популярности идут одежда и обувь, товары для дома и дачи. В целом рейтинг самых покупаемых товаров выглядит так:

книги;

одежда, обувь, аксессуары;

товары для дома и дачи;

сувениры, товары для хобби;

косметика и товары для здоровья;

детские товары;

цветы;

бытовая техника и электроника;

ювелирные изделия и бижутерия;

продукты питания.

Самые высокие средние чеки в эту «черную пятницу» были за бытовую технику и электронику — 182 рублей, ювелирные изделия и бижутерию — 161 рубль, косметику и товары для здоровья — 149 рублей.

За сувениры и товары для хобби белорусы платили за раз 122 рубля, за продукты питания — 69 рублей, цветы — 66 рублей, товары для дома и дачи — 38 рублей, детские товары — 35 рублей, одежду, обувь и аксессуары — 28 рублей, книги — 7 рублей.