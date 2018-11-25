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Минский таксист в очередной раз выявил покупателя наркотиков
Организатора концертов задержали в Минске с гашишем и амфетамином, правоохранителям о подозрительном пассажире рассказал таксист. Об этом
В Первомайское РУВД Минска поступило сообщение от водителя такси, который высказал подозрения по поводу своего пассажира.
"Парень внешне напомнил водителю наркомана, ездил по нескольким адресам, вел себя подозрительно. Таксист позвонил в милицию и сообщил следующий адрес, куда повезет пассажира.
Сотрудники наркоконтроля незамедлительно отправились туда. Подозрительный молодой человек был задержан возле дома на ул. Калинина", - рассказали в ГУВД.
При себе у него было обнаружено и изъято спрессованное вещество коричневого цвета и белый порошок. Согласно заключению экспертов изъятое - гашиш и амфетамин (фенамин). "Злоумышленником оказался 26-летний минчанин. Он работает организатором концертов в одном из столичных клубов. Парень пояснил, что приобрел запрещенные вещества через интернет-магазин, а потом забирал их в закладках.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков", - проинформировали в ГУВД. По данному факту Первомайским (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. Руководство Первомайского РУВД Минска благодарит неравнодушного водителя такси, который помог пресечь незаконный оборот запрещенных веществ.
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Организатора концертов задержали в Минске с гашишем и амфетамином, правоохранителям о подозрительном пассажире рассказал таксист. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД...
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