СК прекратил уголовное преследование ещё двух фигурантов «дела БелТА»

22 ноября СК прекратил уголовное преследование двух фигурантов «дела БелТА» − Павлюка Быковского и Владислава Кулецкого. Сегодня, 26 ноября, аналогичное решение принято в отношении редактора TUT.by Ульяны Бобоед и обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. Были удовлетворены их ходайства на основании статьи 86 (лицо впервые совершило преступление, не представляющее большой опасности), пишет TUT.by.

Бобоед и Коровенкова возместили ранее выставленный ущерб и заплатили штраф в размере 30 базовых величин (735 рублей).

Напомним, 22 ноября также предъявили обвинение главному редактору TUT.by Марине Золотовой. Она единственная, кто не проходит по делу как один из «хакеров». Марину обвиняют по части второй статье 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица).