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СК прекратил уголовное преследование ещё двух фигурантов «дела БелТА»
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22 ноября СК прекратил уголовное преследование двух фигурантов «дела БелТА» − Павлюка Быковского и Владислава Кулецкого. Сегодня, 26 ноября, аналогичное решение принято в отношении редактора TUT.by Ульяны Бобоед и обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. Были удовлетворены их ходайства на основании статьи 86 (лицо впервые совершило преступление, не представляющее большой опасности), пишет TUT.by.
Бобоед и Коровенкова возместили ранее выставленный ущерб и заплатили штраф в размере 30 базовых величин (735 рублей).
Напомним, 22 ноября также
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22 ноября СК прекратил уголовное преследование двух фигурантов «дела БелТА» − Павлюка Быковского и Владислава Кулецкого. Сегодня, 26 ноября, аналогичное решение...
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