Как поставить на паузу гарантию на покупку и как вернуть деньги за неисправный товар. Советы юриста

Каждый день мы делаем покупки. Некоторые из них оборачиваются проблемами. «Купили электроплиту, через полгода сломалась конфорка. Заменили, но новая тоже перестала работать. Как вернуть деньги?», — задается вопросом жительница Ошмян. «Через месяц истекает гарантия на авто, а сервисный центр тянет с ремонтом. Как быть в такой ситуации?», — спрашивает житель одного из райцентров в Минской области. Юрист Иван Райкевич рассказал, как действовать в подобных ситуациях и отстоять свои права потребителя.





«Плиту заменили на новую, но она тоже перестала работать через полгода»

— 2 года назад в одном из магазинов техники приобрели электрическую плиту. Через полгода у нее перестала работать одна конфорка. Нам по гарантии заменили плиту на новую того же производителя. Но она, как и первая, проработала полгода, а потом одна конфорка сломалась, — рассказывает жительница Ошмян. — Теперь мы хотим вернуть деньги, заплаченные за товар, а не обменять его на другой. Гарантия на плиту еще действует. Что для этого нужно сделать? Как действовать, если продавец откажется возвращать деньги и предложит произвести обмен?

Юрист Иван Райкевич говорит, что в данной ситуации продавец может предложить замену товара или его ремонт, однако нужно письменно потребовать вернуть деньги.

— Необходимо обратиться к продавцу с требованием возврата денег за некачественный товар, — поясняет юрист. — Конечно, плита — товар технически сложный, и потому могут продавец может отказаться от возврата денег без его ремонта, что предусмотрено законодательством. Но поскольку эксплуатация электроплиты с какими-либо дефектами или неисправностями опасна, навряд ли ответственный продавец пойдёт на это. Все свои требования лучше всего записать в книгу замечаний и предложений либо отправить магазину письменную претензию заказным письмом.

Юрист также уточнил, что если товар крупногабаритный и весит больше 5 килограмм как в случае с плитой, забрать его должен сам магазин.

— Если покупатель все же согласится на ремонт, то он может длится не более 14 дней. На это время магазин по требованию покупателя обязан предоставить подменный товар.

«Оборудование для ремонта не купили, а гарантия на авто истекает через месяц»

— У меня есть автомобиль, он на гарантии. Случилась поломка одного из узлов. Обратился к официальному дилеру по ремонту. Специалисты посмотрели и сказали, что для решения моей проблемы им нужен диагностический прибор, которого у них нет — его нужно купать, — рассказывает житель одного из райцентров Минской области. — Спросил у них, нужно ли мне написать какую-либо бумагу по поводу обращения по гарантии. Мне ответили, что ничего писать не нужно, мне перезвонят, когда у них будет необходимое оборудование.

Прошло три недели, однако мужчине никто не перезвонил.

— Позвонил сам. Сказали, что прибор еще закупается. Можно было бы и подождать, но у меня через месяц заканчивается гарантия на авто. Может, они специально тянут время? Что нужно сделать, чтобы процесс закупки оборудования ускорился и машину мне-таки отремонтировали по гарантии?

Иван Райкевич говорит, что в таких случаях в первую очередь нужно письменно заявить свои требования о гарантийном ремонте.

— Гарантийный срок продлевается на время которое товар провел на ремонте, — поясняет юрист. — Чтобы доказать что вы обращались до истечения гарантии, нужно написать о своих требованиях гарантийного ремонта в книге замечаний и предложений — с этого момента и будет продлеваться гарантийный срок на товар. Если же нет возможности лично приехать и сделать это, то следует написать заявление и отправить заказным письмом с описью вложения и обратным заказным уведомлением.

«Заплатили за билет на первый ряд, но в итоге оказались на четвертом»

— Купила летом билеты на спектакль во Дворец Республики. Взяли места в первом ряду, и заплатили, соответственно, максимальную сумму, — рассказывает жительница столицы. — Придя в ноябре на спектакль, увидели, что перед первым рядом поставили еще 3 ряда сидений. К тому же стояли они даже не на одном уровне с первым, а на ступеньку выше. Все эти 3 ряда были заняты. Моей маме из-за этого не было видно, что происходит на сцене.

Получается, что заплатили мы за места в первом ряду, а по факту сидели на четвертом. Можно ли вернуть всю или часть заплаченной суммы за некачественную услугу?

По мнению Ивана Райкевича, в данном случае действительно имеет место некачественное оказание услуги.

— Могу порекомендовать обратиться в администрацию Дворца Республики с заявлением об уменьшении стоимости входного билета в связи с некачественным оказанием услуги, поскольку в билете указаны ряд и место, выбор которых осуществил потребитель, не соответствующее фактически заявленному, — говорит юрист. — Отправить обращение можно по почте заказным письмом.