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Анатолий Сивак утвержден в должности мэра Минска

26.11.2018 21:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Это решение было принято на седьмой внеочередной сессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее назначение депутаты Мингорсовета поддержали единогласно в ходе открытого голосования.

Анатолий Сивак утвержден в должности мэра Минска

Напомним, о назначении экс-министра транспорта и коммуникаций председателем Мингорисполкома стало известно в субботу, 24 ноября.

Анатолий Сивак утвержден в должности мэра Минска

26 ноября он был представлен своему новому коллективу. Одна из задач, которую Антолию Сиваку поручено решить в сжатые сроки, это разобраться с кадровыми вопросами. Новый мэр хорошо знаком с проблемами города. Еще до назначения на должность министра транспорта и коммуникаций, он в том числе работал помощником Президента - главным инспектором по Минску.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Это решение было принято на седьмой внеочередной сессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соответствующее назначение...
 
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