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Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения
Новости Беларуси. Уголовное дело о захвате заложника в Заславле закрыто. Мотивом происшествия стали внутрисемейные отношения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Напоминаем, в июле 46-летний мужчина взял в заложники собственную 23-летнюю дочь. По данным Следственного комитета, в течение многих лет мужчина совершал противоправные действия в отношении дочери: пытал и избивал девочку, а также причинял ей психические страдания.
Финал семейной драмы состоялся в отделении банка, когда дочь переоформляла родительский кредит на себя.
Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
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Новости Беларуси. Уголовное дело о захвате заложника в Заславле закрыто. Мотивом происшествия стали внутрисемейные отношения, сообщили в программе «Минщина» на...
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