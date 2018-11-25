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Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения

26.11.2018 21:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уголовное дело о захвате заложника в Заславле закрыто. Мотивом происшествия стали внутрисемейные отношения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения

Напоминаем, в июле 46-летний мужчина взял в заложники собственную 23-летнюю дочь. По данным Следственного комитета, в течение многих лет мужчина совершал противоправные действия в отношении дочери: пытал и избивал девочку, а также причинял ей психические страдания.

Нападавший – дважды судим. Подробности захвата заложницы в Заславле

Финал семейной драмы состоялся в отделении банка, когда дочь переоформляла родительский кредит на себя.

Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
При подписании документов в операционном зале мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к шее девушки нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Реализуя умысел, направленный на захват заложника, он причинил ей множественные ранения и ссадины. В результате спецоперации он был ликвидирован.

Мотивом захвата заложницы в Заславле стали внутрисемейные отношения

Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы, подозреваемый не страдал каким-либо психическим расстройством и мог осознавать ответственность за свои действия. Ранее мужчина был неоднократно судим.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Уголовное дело о захвате заложника в Заславле закрыто. Мотивом происшествия стали внутрисемейные отношения, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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