Увеличение зарплат, формирование бюджета на 2019 год и доработка Налогового кодекса: итоги экономического совещания у Президента

Новости Беларуси. Увеличение зарплат и пенсий, резервы для роста ВВП и формирование бюджета на будущий год – во Дворце Независимости провели большое экономическое совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, национальная экономика растёт практически по всем отраслям. Впереди новый финансовый год. Как его встретить и провести, важно решить уже сейчас. Это к вопросу о формировании бюджета. Так, в 2019-м он сохранит свою социальную направленность. То есть можно ждать повышения зарплат и других соцвыплат. Но всё-таки финансирование отдельных сфер придется урезать. Много внимания уделили обновленному Налоговому Кодексу. По этому документу развернулась отдельная дискуссия. В целом, Президент поддержал все подходы, представленные на совещании, но очертил сжатые сроки для устранения замечаний.





Конец осени и начало зимы – горячее время для экономистов, когда подводят итоги года уходящего и строят финансовые планы на будущий. В целом, в 2018 экономика Беларуси продолжила восстанавливаться. Бурного роста не было, но обошлись и без резких падений.

По возможности росли зарплаты и пенсии. Предсказуемо вели себя и цены, но расслабляться не стоит. Ситуация в Беларуси по многим параметрам зависит от внешней конъюнктуры, а финансовый мир иногда штормит.





Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Мы видим, идут санкционные войны, это несмотря на то, что мы не находимся в санкциях, но на нас это оказывает значительное влияние. Кроме того, как выступил МВФ и сообщил данные, что мировой долг, финансовый долг равен половине мирового ВВП и прогнозируют, что возможен опять финансовый кризис.

Как в этих условиях будем жить и работать, обсуждали во Дворце Независимости на экономическом совещании. На столе у Президента несколько жизненно важных для страны документов. Это и проект бюджета на будущий год, и обновленный Налоговый кодекс, и социально-экономические прогнозы.





Неслучайно кроме вице-премьеров и министров за столом переговоров – губернаторы. Они больше других владеют ситуацией на местах и должны высказаться по поводу дальнейших планов. Но главный вопрос адресован все-таки правительству, где найти ресурсы, чтобы воплотить то, что пока на бумаге, в жизнь, и как достичь уровня ВВП в 100 миллиардов долларов. Такую амбициозную задачу ранее ставил глава государства.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По всей видимости, правительство пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий, которую министры, да и губернаторы, привыкли закрывать бюджетными деньгами. Кроме того, практически остановилась работа по созданию лучших условий для инвестиций. Она тонет в общих рассуждениях и какой-то бюрократии, а на практике ничего серьезного не предложено.

Александр Лукашенко: Наше благополучие зависит от способности экономики отвечать на глобальные вызовы

Примером тому, хорошей нормальной работы в этом плане может служить Парк высоких технологий. Они изучили потребности IT-сферы и предложили закрепить нужное для развития IT-парка в законодательстве. Почему правительство и местная власть не могут поступить так же? Неужели еще одно совещание надо?





Торговые войны и кризис ВТО на фоне политической неопределенности в мире лишают финансовых инвесторов интереса к риску и могут спровоцировать отток капитала в так называемые тихие гавани. В такой неопределенности правительству особенно важно иметь четкие планы и ясное понимание, как и когда страна выйдет из состояния пиковых выплат по государственному долгу.





По словам Сергея Румаса, в 2019 отдачу принесут крупные инвестпроекты, IT- сфера и транспорт, развитие малого и среднего бизнеса. Это поможет реализовать планы, в том числе, по росту ВВП. Но не меньше, чем глобальные показатели, Президента интересуют конкретные цифры – как в 2019 вырастут выплаты для населения. К примеру, уже в этом месяце средняя зарплата вплотную приблизились к тысяче рублей.

Румас: Средняя заработная плата в 2019 году должна быть не менее 1025 рублей

Есть вопросы и к министру финансов. Его ведомство напрямую связано с составлением проекта бюджета на 2019 год.





Финансисты приложили руку и к обновленному Налоговому Кодексу. Президента интересует ситуация на валютном рынке. Это уже в поле зрения Национального банка страны.

Александр Лукашенко:

Министр финансов, несмотря на то, что это относительно новый министр, на прежних должностях работа по бюджетному планированию была вашей зоной ответственности. Поэтому и спрос тут будет сразу. Как вы планируете поступить с приличным профицитом бюджета на текущий год?





Как исполнены мои требования по сокращению поддержки тем предприятиям, руководители которых так и не научились работать или не хотят. Вы ее реально сократили? Или решили простить долги и их возврат даже не учитываете в доходах бюджета?

Много шума вокруг обновления Налогового кодекса. Как мне докладывают, у вас не получилось сделать его понятным, без внутренних противоречий, а главное – комфортным для людей и бизнеса. Если это так, то не надо будоражить общество сырыми и непроработанными документами. Спокойно надо доработать, дошлифовать документы, но строго на тех принципах, как поручено.





От председателя Национального банка жду четкого доклада о мерах по стимулированию экономического роста, который планирует Нацбанк в 2019 году. Попрошу без общих и обтекаемых фраз, которыми пропитаны банковские документы. Чем будете нивелировать внешние риски и как поддерживать низкую инфляцию? Отдельно остановитесь на том, какие видите пути изменения структуры золотовалютных резервов и увеличения доли недолговых средств.





Что касается золотовалютных запасов, то по прогнозам специалистов, в 2019 они составят больше 7 миллиардов долларов. Еще один ключевой показатель – инфляция в 2019 году не превысит 5%. А адаптироваться к потенциальным внутренним и внешним шокам поможет гибкий обменный курс. В целом, председатель Нацбанка уверен в стабильности финансовой системы.





Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси

Процентные ставки по кредитам будут стремиться к однозначным величинам, в первую очередь речь идет о ставке рефинансирования, но мы ожидаем и дальнейшего снижения ставок по рублевым кредитам.





Формирование бюджета – это всегда задача повышенной сложности. В этот раз его составили так, чтобы повысить благосостояние белорусов, снизить госдолг и вливания в реальный сектор экономики. В итоге в 2019 бюджет сохранит социальную направленность. Эти расходы вырастут примерно на 5%.

А зарплаты бюджетников в среднем увеличатся на 70 рублей в месяц. Госдолг будут снижать поэтапно. К 2025 году он не должен превышать 25% от ВВП. А что касается предприятий реального сектора экономики, то им придется все больше рассчитывать на свои силы.





Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

Сокращаем в следующем году поддержку реального сектора экономики на 10 %. Перенаправляем эти средства на капитальные бюджетные инвестиции, на поддержку населения. При этом отдельные направления господдержки предлагаются не только сохранить, но и усилить. Например, поддержку экспорта продукции, а также закупку современной техники предприятиями реального сектора экономики, в первую очередь, касается АПК.





На совещании обсуждали, как идет работа по импортозамещению и устранению посредников. Как ранее отмечал Президент, такие торговые схемы зачастую приводят просто к заоблачному завышению стоимости. На контроле у Президента и вопросы ценообразования.





Но самая большая дискуссия развернулась вокруг обновленного Налогового Кодекса. От документа ждут большой отдачи, он затрагивает интересы многих. Поэтому глава государства поручил создать специальную рабочую группу и более детально изучить вопрос.

Максим Ермолович:

В рамках Налогового кодекса решалась задача повышения его понятности, убрать неоднозначность толкования, упростить налоговое законодательство, исключить ненужные нормы, которые мешают бизнесу работать. Кодекс в этих направлениях и совершенствовался. Более 70 системных вопросов было рассмотрено и по всем ним было принято решение. Все эти решения попали в проект Налогового кодекса.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2019 года. А в целом, Президент поддержал все подходы, которые сегодня озвучили на совещании.





Ольга Коршун, СТВ:

В те документы, которые сегодня представили Президенту, еще будут вноситься изменения. Их доработают с учетом замечаний, рассмотренных на сегодняшнем совещании, но времени на раскачку не так уж много. Примерно 2 недели, чтобы окончательно дошлифовать проект бюджета, и примерно через три недели мы должны увидеть окончательный вариант Налогового кодекса.