Дед Мороз и Снегурочка должны платить налоги

Новости Беларуси. Дед Мороз и Снегурочка тоже должны платить налоги, считают в инспекции Министерства по налогам и сборам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого не нужно становиться индивидуальными предпринимателями. Такая деятельность осуществляется по заявительному принципу.





Важно до ее начала подать в инспекцию по месту жительства соответствующее письменное уведомление и уплатить единый налог. Ставка единого налога за месяц варьируется в зависимости от населенного пункта. В среднем от 80 до 100 рублей.