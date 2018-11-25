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830 дней ждали свободы. В Гомеле отмечают день освобождения города
Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются торжества посвящённые 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня очередь второго по величине города страны. Именно 75 лет назад был дан салют в честь первого освобождённого областного центра Беларуси – Гомеля.
829 страшных дней оккупации Гомеля – это история боли и страха, кровавая трагедия целого города и каждого его жителя в отдельности. По официальным данным за время оккупации фашистами было расстреляно, повешено, уничтожено в газовых камерах 30 тысяч мирных жителей.
Ольга Шурпач, научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
С учётом жертв лагеря для военнопленных за 28 месяцев оккупации в Гомеле погибло порядка 140 тысяч человек – цифра, сопоставимая с довоенным населением областного центра. Нацисты превратили один из красивейших белорусских городов в кладбище.
Историк Юрий Панков изучает трагедию родного города по фотоснимкам, сделанным оккупантами. На тематических аукционах их тысячи: с безлюдными улицами Гомеля и крестами повсюду. Некрополь оккупанты устроили даже в самом сердце города.
Борис Бейлин многое из этого увидел собственными глазами. В родной Гомель он попал спустя всего пару месяцев после освобождения.
Ветеран считает день освобождения Гомеля личным праздником. Какой была та война, он помнит отлично. А ещё говорит, что гомельчане редко вспоминали в разговоре те страшные 829 дней.
Александр Добриян, СТВ:
За рекой штаб Белорусского фронта месяц готовился к началу операции, получившей название «Гомельско-Речицкой».
Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы
Стратегия взять город, совершив обходной манёвр, сработала. Над гомельской группировкой войск вермахта нависла угроза оказаться в «котле», и в ночь на 26 ноября основные силы оккупанты оставили город.
Гомель стал первым областным центром Беларуси, освобождённым от немецко-фашистских захватчиков. 830 дня, принёсшего свободу, дождались всего 15 тысяч гомельчан – 10% довоенного населения города.
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются торжества посвящённые 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24...
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