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Военное положение на 30 дней, а не 60. Вышел второй указ Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко подписал второй указ, согласно которому военное положение может быть введено с 9 часов утра 28 ноября, сроком на 30 дней, а не на 60, как предлагал ранее Совет национальной безопасности.
Соответствующее заявление Порошенко сделал в своем
«Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Для чего? Чтобы военное положение никоим образом не накладывалось на начало избирательной кампании», – отметил он.
Напомним, президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.
Таким образом, по словам украинского президента, военное положение продлится 30 дней, и завершится в середине декабря.
Порошенко также заявил, что пока не собирается проводить полную или частичную мобилизацию. Однако, вместе с тем, он подчеркнул, что это возможно, если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.
Это решение должна поддержать Верховная Рада – сессия была назначена на 16:00 по киевскому времени (17:00 по Минску). Председатель ВР Андрей Парубий согласился сделать перерыв в заседании на 10 минут, как того требовали некоторые оппозиционные фракции. Тем временем перерыв затянулся, до сих пор (по состоянию на 19:00 по Минску) Верховная Рада не начала рассматривать вопрос.
Согласно новому указу Порошенко о введении военного положения, граждане Украины будут ограничены в ряде прав, а именно:
право на неприкосновенность жилья;
право на тайну переписки, телефонных разговоров;
права на недопущение вмешательства в личную и семейную жизнь;
право на свободу передвижения;
право свободу мысли и слова;
право на участие в управлении государственными делами;
право на мирные собрания;
право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью;
право на предпринимательскую деятельность;
право на труд и на забастовку;
право на образование.
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Президент Украины Петр Порошенко подписал второй указ, согласно которому военное положение может быть введено с 9 часов утра 28 ноября, сроком на 30 дней, а не на 60,...
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