Военное положение на 30 дней, а не 60. Вышел второй указ Порошенко









Порошенко сделал в своем видеообращении. Соответствующее заявлениесделал в своем





«Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Для чего? Чтобы военное положение никоим образом не накладывалось на начало избирательной кампании», – отметил он.





Напомним, президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.





Таким образом, по словам украинского президента, военное положение продлится 30 дней, и завершится в середине декабря.





Порошенко также заявил, что пока не собирается проводить полную или частичную мобилизацию. Однако, вместе с тем, он подчеркнул, что это возможно, если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.





Это решение должна поддержать Верховная Рада – сессия была назначена на 16:00 по киевскому времени (17:00 по Минску). Председатель ВР Андрей Парубий согласился сделать перерыв в заседании на 10 минут, как того требовали некоторые оппозиционные фракции. Тем временем перерыв затянулся, до сих пор (по состоянию на 19:00 по Минску) Верховная Рада не начала рассматривать вопрос.









Согласно новому указу Порошенко о введении военного положения, граждане Украины будут ограничены в ряде прав, а именно:





право на неприкосновенность жилья;

право на тайну переписки, телефонных разговоров;

права на недопущение вмешательства в личную и семейную жизнь;

право на свободу передвижения;

право свободу мысли и слова;

право на участие в управлении государственными делами;

право на мирные собрания;

право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью;

право на предпринимательскую деятельность;

право на труд и на забастовку;

право на образование.