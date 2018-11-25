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Следователи прекратили уголовное преследование против Татьяны Коровенковой по «делу БелТА»
26 ноября Следственный комитет прекратил уголовное дело против международного обозревателя «БелаПАН» Татьяны Коровенковой. Ее обвиняли в несанкционированном доступе к компьютерной информации БелТА.
Коровенкова
Сейчас журналистка находится в статусе свидетеля.
Татьяну Коровенкову задержали 7 августа во время обысков в офисах Tut.by и БелаПАН. Одновременно с ней задержали главного редактора Tut.by Марину Золотову, редакторов портала Анну Колтыгину, Галину Уласик и Анну Ермаченок, главного редактора БелаПАН Ирину Левшину и корреспондента «Немецкой волны» Павлюка Быковского, а также редактора интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова.
Журналисты провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина.
27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.
Таким образом, на сегодняшний день по «делу БелТА» обвинения предъявлены тринадцати лицам. Предъявленные им суммы компенсации колеблются от Br 3000 до 17000.
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26 ноября Следственный комитет прекратил уголовное дело против международного обозревателя «БелаПАН» Татьяны Коровенковой. Ее обвиняли в несанкционированном...
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