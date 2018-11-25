Совбез ООН отказал России в обсуждении ситуации в Керченском проливе

сообщает РИА "Новости". Совбез ООН не утвердил повестку экстренного заседания по нарушению украинскими ВМС границы России. Об этом со ссылкой на результаты голосованияРИА "Новости".





За обсуждение вопроса высказались Китай, Россия, Казахстан и Боливия, ещё четыре страны воздержались.





— Против утверждения повестки проголосовали семь членов, повестка не принята, — говорится в решении Совбеза.





Российская сторона уже высказала Нью-Йорку своё возмущение по данному вопросу.









— Никто не может помешать России как постоянному члену Совета безопасности поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными, — подчеркнул в своём выступлении первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.



