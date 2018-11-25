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Совбез ООН отказал России в обсуждении ситуации в Керченском проливе
Москва ожидала реакции мирового сообщества на провокацию украинских ВМС в Чёрном море, однако Нью-Йорк к этому диалогу оказался не готов.
Совбез ООН не утвердил повестку экстренного заседания по нарушению украинскими ВМС границы России. Об этом со ссылкой на результаты голосования
За обсуждение вопроса высказались Китай, Россия, Казахстан и Боливия, ещё четыре страны воздержались.
— Против утверждения повестки проголосовали семь членов, повестка не принята, — говорится в решении Совбеза.
Российская сторона уже высказала Нью-Йорку своё возмущение по данному вопросу.
— Никто не может помешать России как постоянному члену Совета безопасности поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными, — подчеркнул в своём выступлении первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Москва ожидала реакции мирового сообщества на провокацию украинских ВМС в Чёрном море, однако Нью-Йорк к этому диалогу оказался не готов.
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