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Деловое предложение от депутатов: открыть казахстанско-белорусское производство комбайнов, работающих на газе

26.11.2018 20:20 — Разное | Партизан  
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Об этом говорится в их запросе в адрес первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина.

Деловое предложение от депутатов: открыть казахстанско-белорусское производство комбайнов, работающих на газе
Как пишет CA-NEWS (KZ), депутаты мажилиса от Ассамблеи народов Казахстана выступили с предложением.. 

По их словам, в рамках реализации программы «Агробизнес – 2021» правительство разработало комплексные меры по снижению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей. Так, возмещается 25% от стоимости инвестиций приобретения сельхозтехники, на 10% субсидируются ставки вознаграждения по кредитам и лизингу на приобретаемую сельхозтехнику. Вместе с тем, в период посевной и уборочной компаний возникают перебои с обеспечением ГСМ, а удорожание стоимости горючего и его своевременное субсидирование вызывают справедливые нарекания со стороны сельхозтоваропроизводителей.


«Только за последние 3 года дизельное топливо подорожало на 63% (с 110 тенге до 180 тенге), а бензин марки «АИ-92» на 47% (с 105 тенге до 155 тенге), однако при падении цен на нефть, стоимость ГСМ практически не меняется. Не желая мириться с таким положением дел, сельхозтоваропроизводители вынуждены самостоятельно переоснащать бензиновые двигатели на газовое топливо. Как показала практика, перевод двигателей на газ снижает расходы на топливо в два раза. Эффективность перевода на газомоторное топливо не вызывает сомнений, что также подтверждается многолетней эксплуатацией городского общественного, а также личного транспорта на газе», - отмечают парламентарии.

По их данным, с учетом мировых тенденций сегодня отдельные производители сельхозтехники предпринимают меры по организации производства комбайнов на газомоторном топливе. В частности, белорусский холдинг «Гомсельмаш» спроектировал и в 2017 году поставил на производство первый в мире комбайн «Палессе», работающий на газомоторном топливе, который прошел производственные испытания. В настоящее время предприятие проводит тестирование комбайна в различных регионах Белоруссии и России.


Принимая во внимание предстоящее заседание казахстанско-белорусской межправительственной комиссии, которое планируется провести 26 ноября в Минске, депутаты просят кабмин рассмотреть вопросы о проведении испытаний этого образца комбайна в Казахстане для определения его экономической выгодности, экологичности, а также перспектив по его закупке для отечественных сельхозтоваропроизводителей, а также по развертыванию совместных производств сельхозтехники на базе бывших оборонных предприятий РК.


 
Теги: Минск
 
 
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