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Фотофакт: тайский боксер нокаутировал судью

26.11.2018 20:12 — Разное | Партизан  
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Тайский боксер Гоу Дакуй отправил в нокаут соперника и рефери поединка на турнире Max Muay Thai.


Как передает Oxu.Az, видео эпизода опубликовал пользователь Twitter.

Дакуй собирался добить соперника у каната, как в дело вмешался рефери поединка. Судья получил удар ногой по голове и упал на канвас. Тем не менее он пришел в себя.

Победа в поединке была присуждена Дакую.


 
 
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Тайский боксер Гоу Дакуй отправил в нокаут соперника и рефери поединка на турнире Max Muay Thai.
 
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