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Фотофакт: тайский боксер нокаутировал судью
Тайский боксер Гоу Дакуй отправил в нокаут соперника и рефери поединка на турнире Max Muay Thai.
Как
Дакуй собирался добить соперника у каната, как в дело вмешался рефери поединка. Судья получил удар ногой по голове и упал на канвас. Тем не менее он пришел в себя.
Победа в поединке была присуждена Дакую.
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Тайский боксер Гоу Дакуй отправил в нокаут соперника и рефери поединка на турнире Max Muay Thai.
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