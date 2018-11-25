Фотофакт: тайский боксер нокаутировал судью





передает Oxu.Az, видео эпизода опубликовал пользователь Twitter. КакOxu.Az, видео эпизода опубликовал пользователь Twitter.





Дакуй собирался добить соперника у каната, как в дело вмешался рефери поединка. Судья получил удар ногой по голове и упал на канвас. Тем не менее он пришел в себя.





Победа в поединке была присуждена Дакую.



