Румас уже не тот. Белорусские власти выдавливают рост зарплат из экономики?









По оценке Белстата средняя начисленная зарплата в Беларуси за октябрь составила 999,7 BYN. В долларовом эквиваленте она достигла 470,9 BYN.

По сравнению с октябрем 2017 года средняя зарплата по стране увеличилась на 18,9% без учета инфляции и на 13% — с учетом роста потребительских цен.









В октябре вдруг прервалась тенденция к замедлению роста зарплат по отношению к 2017 году. Это замедление выглядело логично, так как в прошлом году индексы роста зарплаты шли в обратном направлении, с ускорением к концу года. Динамика зарплат до октября свидетельствовала, что власти страны не давят на предприятия, чтобы те начисляли работникам бóльшие заработки без увязки с производительностью труда. Однако в октябре что-то «сломалось»: относительно сентября средняя зарплата выросла на 3,7%.





Такого быстрого роста зарплат в октябре, как 2018 году, за последние 10 лет не было ни разу. Даже на фоне бешеного роста цен в 2011—2012 гг. заработки белорусов увеличивались за октябрь на 2,6% и 3,2% соответственно. Исходя из сказанного, логично подозревать, что октябрьский рост зарплат имел рукотворный характер. И эти подозрения еще больше укрепятся, если вспомнить недавние высказывания премьер-министра Сергея Румаса.





Месяц назад, сразу после выхода статистики о зарплате в сентябре, Румас заявил, что рост заработков отстает от некого графика, который утвердило правительство. По мысли главы Совмина, в сентябре зарплаты вопреки сезонности должны были не упасть, а увеличиться. В октябре Румас активно настаивал на том, что «целевая задача по средней зарплате является приоритетной».





С подачи премьера для обсуждения зарплатной темы был экстренно собран президиум Совмина. И вот, похоже, что месяц спустя мы увидели результат стараний чиновников.

Средняя зарплата бурно выросла, не взирая на экономическую логику и мощное торможение ВВП. В зарплатной гонке особенно упорствовала Гродненская область. Здесь средний заработок увеличился к сентябрю на 5,7%. Для сравнения: в октябре прошлого года прирост зарплат составил всего 2,2%. Чего ждать до конца года? Если в ноябре и декабре власти успокоятся и дадут зарплате дорасти до обещанных 1 070 BYN, то негативных последствий для экономики бояться не стоит.









Такая динамика зарплат вполне переваривается валютным рынком Беларуси. Впрочем, на радостях от октябрьских результатов чиновники могут решить по-стахановски закончить и весь год. В этом случае отрицательное влияние наверняка будет и проявится очень быстро. Классика жанра — это конец 2017 года, когда правительство за уши подняло среднюю зарплату за декабрь на рекордные 18,9%.





Для Нацбанка это вылилось в три долгих месяца без возможности купить валюту на внутреннем рынке для поддержки ЗВР. Необоснованный рост зарплат поднимет волну спроса на импорт. А поскольку рост импорта снижает ВВП страны, завершение 2018 года и начало 2019-го могут стать для властей ледяным душем с точки зрения экономического роста.



