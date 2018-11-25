Перспектива правительства: либо ты прыгаешь с парашютом, либо тебя выбрасывают без парашюта

Лукашенко упрекнул новое правительство в беспринципности, доставшемся от кабинета Андрея Кобякова: «Не прошло и года с момента моих замечаний вашим предшественникам, как по итогам девяти месяцев работы от нового премьер-министра получаю письмо аналогичного содержания с просьбой снять с контроля все и вся, почти полсотни поручений как выполненные, хотя до их выполнения далеко».





Такая характеристика прозвучала 26 ноября во время доклада правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально-экономического развития страны на 2019 год.





Итоги совещания комментирует "Белорусскому партизану" экономист Лев Марголин.





- Что вызвало такую жесткую реакцию со стороны Лукашенко?





- Наивность: он считает, что гениальный план развития страны спотыкаемся лишь из-за отсутствия нормальных исполнителей. Стратегия выбрана правильная, только вот исполнители неважные. Думаю, вся проблема в этом.





- Лукашенко напомнил правительству о грандиозных планах – довести ВВП Беларуси до 100 миллиардов долларов.





- Совершенно невыполнимая задача: чтобы достичь ВВП в 100 миллиардов долларов, нужен ежегоджный рост как минимум 8-8,5% процента. При нынешнем росте в 3% (хотя я даже не уверен, что такой рост произойдет) достижение 100 миллиардов отодвигается в очень отдаленную перспективу. И вообще при нынешнем состоянии экономики достичь такого роста совершенно невозможна; нужна коренная реформа экономики, массированные инвестиции, наверное, нужен своеобразный план Маршалла для Беларуси, чтобы удвоить ВВП за относительно короткий период. Тем более, что нефтяная игла, на которой государство сидело два десятка лет, сломалась без всякой надежды на восстановление – рассчитывать на некое чудо-оружие, на которое надеялись фашисты под занавес войны, практически нереально.





- В пятницу Лукашенко устраивает разнос строительной сферы, в субботу – Мингорисполкома, в понедельник достается правительству. Страна накануне грандиозного шухера?





- Ожидания Лукашенко не оправдываются: какую сферу ни возьми – везде тупик. Берешься за строительство – клин, за машиностроение – клин, за сельское хозяйство – клин. В результате складывается правительство, что со всем не справляется правительство. Робкие попытки правительства поменять стратегию развития наталкиваются на отлуп: мол, не дело правительство заниматься стратегией. Возникает вопрос: а зачем тогда правительство вообще?





С другой стороны Лукашенко прав: раз правительство берется в таких условиях что-то делать, оно само обрекает себя на поражение, на заклание со стороны Лукашенко. Любой уважающий себя управленец, экономист должен бы сказать: Александр Григорьевич, в условиях, которые определило Всебелорусское народное собрание, достичь успеха нельзя – я не берусь. Но правительство боится; перспектива такова: либо ты прыгаешь с парашютом, либо тебя выбрасывают без парашюта. Вот и обещает правительство, вице-премьер заявляет, что неправильно начисляются командировочные… В стране много таких «блох» можно насшибать (действительно у нас много мелких препятствий), но это не решает главную задачу – реформирования и роста экономику.





- Почему Лукашенко сейчас взялся за все «косяки», которые существуют в стране годами, а то и десятилетиями?





- Возможно, Лукашенко надеялся на молодых технократов: поставлю – и рванут с места в карьер. А может, для него тоже что-то значат 100 дней правительства – а результатов нет. Все идет своим чередом – как при правительстве Кобякова, так и при правительстве Румаса.





- Надо ли расценивать сегодняшнюю взбучку как последнее китайское предупреждение?





- Все зависит от длины скамейки запасных. История с назначением председателя Мингорисполкома показывает, что главой вертикали назначается человек, которого полгода назад едва не посадили. И вдруг бывший министр транспорта оказывается человеком, который должен навести в Минске порядок, назначается смотрящим за столицей. Если скамейка запасных есть, значит, кадровая колода будет тасоваться и дальше, а нет – все окажется просто выпуском пара.







