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Россельхознадзор снял запрет на ввоз мясной продукции с белорусского предприятия "Старфуд"

26.11.2018 21:28 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор снял запрет на поставки мясной продукции белорусского предприятия "Старфуд", сообщает служба.

"Поставки возможны при условии обязательного проведения исследований продукции на кокцидиостатики в лаборатории, аккредитованной органом по аккредитации Беларуси и имеющей оборудование, которое позволяет правильно провести исследование", - говорится в сообщении.

Кроме того, эта продукция должная быть выработана не ранее 26 ноября 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

"Старфуд" производит мясные изделия, в основном колбасу.

 
 
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Россельхознадзор снял запрет на поставки мясной продукции белорусского предприятия "Старфуд", сообщает служба. "Поставки возможны при условии обязательного...
 
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