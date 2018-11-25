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Россельхознадзор снял запрет на ввоз мясной продукции с белорусского предприятия "Старфуд"
Россельхознадзор снял запрет на поставки мясной продукции белорусского предприятия "Старфуд", сообщает служба.
"Поставки возможны при условии обязательного проведения исследований продукции на кокцидиостатики в лаборатории, аккредитованной органом по аккредитации Беларуси и имеющей оборудование, которое позволяет правильно провести исследование", - говорится в сообщении.
Кроме того, эта продукция должная быть выработана не ранее 26 ноября 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
"Старфуд" производит мясные изделия, в основном колбасу.
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Россельхознадзор снял запрет на поставки мясной продукции белорусского предприятия "Старфуд", сообщает служба. "Поставки возможны при условии обязательного...
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