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Восемьдесят бычков из Украины не доехали до Узбекистана через Беларусь и Россию из-за несоответствия документов

26.11.2018 20:48 — Разное | Интерфакс  
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 Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям приостановили транзит через территорию России 80 быков, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления, поголовье крупного рогатого скота было задержано в брянском пункте принятия уведомлений "Красный Камень". Животные были ввезены на таможенную территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска "Новая Гута" 24 ноября в соответствие с разрешениями Минсельхоза Беларусі и в сопровождении свидетельств государственной ветеринарной службы Черкасской области Украины.

Согласно документам отправителем животных явилось ООО "Черкасские быки".

Однако при проведении ветеринарного контроля на российской стороне установлено, что в разрешительных документах ветеринарной службы Узбекистана в графе "название товара" указано "крупный рогатый скот", цель ввоза - "для разведения", тогда как в украинских ветеринарных свидетельствах говорится, что животные "предназначены для откорма".

Таким образом, поясняется в пресс-релизе, несоответствие документов "несет определенные эпизоотические риски при их транспортировке по территории страны-транзита".

Животных вернут отправителю.

 
 
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 Специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям приостановили транзит через территорию России 80 быков, сообщает пресс-служба...
 
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