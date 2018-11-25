Больше тысячи фур стоят в очередях на выезд в страны ЕС из Беларуси

Больше тысячи грузовых автомобилей находятся на границе Беларуси с Литвой, Польшей и Латвией, ожидая возможности выехать из страны, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

По данным ГПК, по состоянию на 20.00 26 ноября очередь составляла более 1000 фур. Наибольшее скопление фур наблюдалось на пунктах пропуска Каменный Лог (более 380 машин), Бенякони (более 190), Привалка (более 180), Козловичи (более 150) и Урбаны (более 100 машин).

Большие очереди начали формироваться в воскресенье вечером, также они сохранились в течение понедельника.

Ситуацию на границе в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Госпогранкомитета Республики Беларусь - http://gpk.gov.by/maps/ochered.php . На каждом из пунктов пропуска установлены камеры, а статистическая информация об очередях обновляется на сайте несколько раз в сутки.

Как сообщают белорусские СМИ, очереди из грузовиков на границе Беларуси с Литвой уже становятся традиционными в выходные дни и по понедельникам. Таким образом, водители стараются экономить на топливе. Согласно таможенным правилам вывоза автомобильного топлива, при пересечении белорусско-литовской границы его можно провести в два раза больше, чем, например, при пересечении белорусско-польской.