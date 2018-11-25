США и их европейские союзники в СБ ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и поддерживают Киев

США и их европейские союзники в Совете Безопасности ООН обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и заявляют о поддержке суверенитета Украины, заявила в понедельник постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность этим инцидентом, который является опасной эскалацией и нарушением международного права", - заявила американский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах, распространяющихся на ее территориальные воды", - сказала Н.Хейли.

Она также назвала российские действия провокацией.

Н.Хейли отметила, что делает такое заявление не только от имени США, но и представленных в СБ ООН Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.

Она обвинила Россию в "абсолютно нецивилизованном способе ведения дел". По ее словам, действия России, не позволившей украинским кораблям пройти Керченский пролив - "это нарушение международного права, это злостное действие, которое международное сообщество должно осудить и не должно ни в коем случае принимать".

По словам Н.Хейли, США и в дальнейшем будут поддерживать народ Украины "в противостоянии российской агрессии". "Мы ожидаем, что и наши партнеры будут руководить этими усилиями в Нормандском формате, который мы поддерживаем", - сказала постпред США.

"Призываем Россию соблюдать свои международные обязательства и не чинить препятствий для прохода украинских судов в Керченском проливе. Призываем деэскалировать то насилие, которое было создано... Россия должна положить конец незаконному поведению", - подчеркнула Н.Хейли.

Она добавила, что США будут "и далее сохранять санкции по отношению к России, связанные с Крымом".

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения.