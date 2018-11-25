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Прекращено уголовное преследование в отношении двух фигурантов "дела БелТА"

26.11.2018 20:24 — Разное | Интерфакс  
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Уголовное преследование в отношении двух фигурантов "дела БелТА" прекращено 26 ноября, сообщил tut.by.

"Уголовное преследование редактора tut.by Ульяны Бобоед и обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой по так называемому "делу БелТА" прекращено. Были удовлетворены ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности)" – говорится в сообщении.

Там также уточнили, что Бобоед и Коровенкова, помимо возмещения ранее выставленного ущерба, заплатили штраф 30 базовых величин (Br735).

Ранее, 22 ноября, от уголовной ответственности были освобождены еще два фигуранта дела – собкор "Немецкой волны" Павел Быковский и редактор портала Realt.by Владислав Кулецкий.

Тогда же главному редактору портала tut.by Марине Золотовой было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

 
 
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Уголовное преследование в отношении двух фигурантов "дела БелТА" прекращено 26 ноября, сообщил tut.by.
 
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