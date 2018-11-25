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СБ ООН отклонил российскую повестку заседания по кризису с Украиной

26.11.2018 19:48 — Разное | Интерфакс  
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Члены Совета Безопасности ООН в понедельник не приняли российскую повестку заседания по кризису с Украиной.

Четверо членов СБ проголосовали за повестку, семеро - против, четверо воздержались.

"Предварительная повестка не принята. Она не смогла набрать необходимого числа голосов", - заявил председатель СБ ООН.

Повесткой срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, запрошенного Россией, было "Нарушение границ Российской Федерации".

 
 
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Члены Совета Безопасности ООН в понедельник не приняли российскую повестку заседания по кризису с Украиной. Четверо членов СБ проголосовали за повестку, семеро -...
 
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