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СБ ООН отклонил российскую повестку заседания по кризису с Украиной
Члены Совета Безопасности ООН в понедельник не приняли российскую повестку заседания по кризису с Украиной.
Четверо членов СБ проголосовали за повестку, семеро - против, четверо воздержались.
"Предварительная повестка не принята. Она не смогла набрать необходимого числа голосов", - заявил председатель СБ ООН.
Повесткой срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, запрошенного Россией, было "Нарушение границ Российской Федерации".
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Члены Совета Безопасности ООН в понедельник не приняли российскую повестку заседания по кризису с Украиной. Четверо членов СБ проголосовали за повестку, семеро -...
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