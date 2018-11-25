«СШ №3 играет в ПИОНЕРСКИЙ КВИЗ»

24 ноября 2018г., в пионерской дружине имени К.С.Заслонова Государственного учреждения образования «Средняя школа №3 г. Борисова» соревновались 12 команд. Игра состояла из 6 тем: «Белорусская», «Пионеры разных стран», «Медиа -тур», «Страницы пионерской истории», «Эстафета добрых дел», «Малая родина», а также видео и аудио отрывков.

В заключение игры ребятам был предложен РИСК-ТУР, который и определил исход всей игры. Она прошла увлекательно, весело. Способствовала воспитанию любви к малой родине, расширению знаний истории пионерии, развитию интеллектуальных способностей ребят. Победительницей оказалась команда «Млечный путь» 8 «А» класса». Мы поздравляем команду-победительницу, которая будет представлять пионерскую дружину им. К.С. Заслонова на районном этапе интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский КВИЗ».

А.В. Осипенко,

Педагог-организатор