Инвестпроекты, новые ж/д-маршруты и польская гастросеть в Гродно. В облисполкоме прошла встреча с Подлясским клубом бизнеса

Польские бизнесмены намерены реализовать ряд инвестиционных проектов на Гродненщине. Об этом шел разговор на встрече с представителями деловых кругов Подлясского клуба бизнеса в облисполкоме.





– Мы придаем особое значение сотрудничеству с Республикой Польша. В области работают около 95 субъектов хозяйствования с польским капиталом. Обмен опытом, мнениями содействуют реализации совместных проектов, наращиванию товарооборота, развитию дружественных взаимоотношений, служит хорошим импульсом для конкретных дел, – отметила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, приветствуя гостей.





Она также напомнила, что сегодня в Варшаве проходит белорусско-польский бизнес-форум, на котором предусмотрена презентация инвестиционных и экспортных возможностей Беларуси. Также в столице Польши проходят переговоры с польскими партнерами по вопросам развития сотрудничества в сферах пищевой промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, строительства, туризма, IT.

Елена Бубенчик подчеркнула, что Гродненская область – лидирует в республике по многим направлениям экономики, в том числе и по производству продукции растениеводства. Развита легкая промышленность, переработка.

Это единственная область, где работает филиал Парка высоких технологий. К примеру, две трети чулочно-носочных изделий производится на Гродненщине, 99%– детского питания. Область привлекает инвесторов выгодным географическим положением, современной инфраструктурой, наличием трудовых ресурсов. Немаловажен и индивидуальный подход к каждому инвестору.





Во встрече приняли участие 15 польских бизнесменов. Это те конкретные проекты, кто хочет в нашей стране открыть производство, заниматься внешнеторговыми операциями. Так, президент компании «Авто Маркет» Рычард Ивашкевич, возглавляющий Подлясский клуб бизнеса предложил открыть на базе клуба представительство, которое бы стало площадкой для продвижения взаимных интересов и проектов.





Генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксёнжик отметил, что сотрудничество развивается по многим направлениям, а безвизовый режим увеличил поток туристов, поэтому, по его мнению, транспортное сообщение между Гродненщиной и Подлясским воеводством необходимо развивать. Прежде всего, железнодорожное. Участники обсудили и расширение воздушных маршрутов. Это особенно актуально в свете строительства аэропорта в Белостоке.





Польские бизнесмены высказали намерения о создании гастрономической сети и производства полуфабрикатов. Возможны также инвестиционные проекты по производству модульных домов, яхт, поставке оборудования для молочно-товарных ферм, пошиву джинсов известных марок. Среди высказанных предложений –сотрудничество в сфере оптовой торговли овощами и фруктами, а также в сфере здравоохранения, туризма.

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой пригласил бизнесменов в технопарк, где нерезиденты Республики Беларусь на льготных условиях могут открыть свои производства.





Как отметил председатель Ассоциации польского бизнеса в Беларуси, генеральный директор белорусско-польского предприятия «Белпласт Интернейшнл» Анатолий Великин, принятые за последнее время законодательные акты по раскрепощению бизнеса дают новый толчок приходу в страну иностранных инвестиций. Сегодня польский бизнес действительно заинтересован в сотрудничестве не на словах, а на деле.





Польская делегация встретится с руководством Лидского райисполкома, Минского облисполкома, примет участие в Волковысском международном экономическом форуме «Шаг навстречу».