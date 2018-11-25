|
В Беларуси привиты от гриппа 3,4 млн человек – Минздрав
За несколько дней до окончания прививочной кампании от гриппа в Беларуси вакцинированы 3,4 млн человек, сообщили в Минздраве.
"По состоянию на 26.11.2017г. в Республике Беларусь уже привито более 3,4 млн. человек", - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.
Там также уточнили, что особое внимание уделяется проведению профилактических прививок против гриппа наиболее уязвимым контингентам населения, риск развития неблагоприятных последствий после заболевания гриппом у которых крайне высок, и которые подвержены высокому риску заражения гриппом. Прежде всего, это медицинские работники (привито более 90%), дети в возрасте до 3-х лет, дети и взрослые, страдающие различными хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет и беременные (привито более 70%).
Кроме того, в Минздраве обратили особое внимание на вакцинацию против гриппа работающего населения.
"По результатам проведенной оценки заболеваемости гриппом среди привитых и непривитых работающих на предприятиях установлено, что заболеваемость гриппом среди непривитых лиц в 3,3 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку", - отметили в ведомстве.
Активная фаза кампании вакцинации против гриппа продлится до конца ноября текущего года.
Вакцинация за счет республиканского и местного бюджетов проводится российской вакциной "Гриппол плюс". Кроме того, используются вакцины и других производителей – "Ваксигрипп", "Инфлювак".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За несколько дней до окончания прививочной кампании от гриппа в Беларуси вакцинированы 3,4 млн человек, сообщили в Минздраве. "По состоянию на 26.11.2017г. в Республике...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)