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Мелания Трамп украсила Белый дом к рождественским праздникам "в духе патриотизма"
Первая леди США Мелания Трамп в понедельник продемонстрировала новый рождественский интерьер Белого дома.
В официальных Twitter аккаунтах администрации американского президента, а также самой первой леди появились видеозаписи, на которых М.Трамп показывает, как украсили резиденцию президента США.
На кадрах видно, как супруга американского лидера проходит по празднично украшенным коридорам и комнатам Белого дома. В залах наряжены ели, среди доминирующих цветов - золотой и красный. Украшения размещены также вдоль стен, окон и каминов.
"Белый дом готов отмечать Рождество и встречать праздничный сезон", - написала М.Трамп в комментарии к видеозаписи.
По этому случаю также опубликовано специальное сообщение на сайте Белого дома, в нем отмечается, что в этом году в качестве основной выбрана тема "Американское достояние".
"Белый дом, украшенный по дизайну Первой леди Мелании Трамп, теперь сияет духом патриотизма", - говорится в сообщении.
Каждый из залов Белого дома украшен определенным образом. Зал при входе в резиденцию украшен елями с 14 тыс. красных орнаментов. В обеденном зале размещено традиционное рождественское лакомство - "имбирный домик", однако он не совсем обычный. Он изображает Национальную аллею - комплекс памятников и музеев в историческом центре Вашингтона.
"В течение декабря в Белом доме пройдет более 100 "дней открытых дверей", а также состоится много приемов. Более 30 тыс. посетителей смогут прогуляться по коридорам Белого дома", - указывается в сообщении.
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Первая леди США Мелания Трамп в понедельник продемонстрировала новый рождественский интерьер Белого дома. В официальных Twitter аккаунтах администрации...
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