Немецкий подрядчик «Славкалия» начал подготовку кадров для проходки стволов на Нежинском ГОКе





Немецкий подрядчик «Славкалия» ООО «Дайльманн Ханиэль Белшахтострой» начало подготовку белорусских кадров для проходки стволов на строящемся Нежинском ГОКе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Для работы с уникальным оборудованием необходимы машинисты подъемных машин и лебедок, которым предстоит погружать в ствол и поднимать на поверхность 400-тонный стволопроходческий комплекс SBR, а также стволовые сигналисты и "рукоятчики", под управлением которых будут разгружаться наполненные грунтом бадьи стволопроходческого комплекса и осуществляться спуск и подъем людей и материалов.

"Было проведено собеседование, в котором приняли участие более 100 человек. Отбор прошли 30 из них. Преимущественно те, кто уже имел опыт работы машиниста и проходил обучение на эту специальность, - рассказали в пресс-службе. - Сейчас они слушают курс лекций в филиале БНТУ Солигорска и проходят стажировку на строительной площадке. В последующем путем экзамена на "Дайльманн Ханиэль Белшахтострой" выяснят, насколько успешно они освоили профессию".





Большинство стажеров проживает в рядом расположенных городах: Любани, Солигорске и Слуцке. Всего ООО "Дайльманн Ханиэль Белшахтострой" трудоустроило на время строительства Нежинского ГОКа около 240 человек, 180 из которых белорусы. Для инженерно-технического состава организованы курсы английского и немецкого языков.





Как сообщалось, в сентябре 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Этот инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".