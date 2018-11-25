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Лукашенко: Экономика Беларуси должна отвечать на мировые вызовы
26.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экономическая ситуация в стране в целом хорошая: есть рост по всем
При этом иллюзии успеха у чиновников возникать не должно, отметил он.
«Отставать нам неприемлемо. Нам тогда не решить ни экономические, ни социальные задачи без уверенного и в хорошем смысле агрессивного роста. Но рассматривать прогнозные документы нужно еще шире. Наше благополучие зависит в том числе и от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало. На лицо санкционные режимы, геополитическая нестабильность, торговые войны, это уже новая «нормальность», – сказал Лукашенко.
Он также выразил озабоченность, что в Беларуси практически остановилась работа по созданию лучших условий для инвестиций.
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По словам белорусского президента, экономическая ситуация в стране в целом хорошая: есть рост по всем отраслям, но иллюзии успеха у чиновников возникать не должно.
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