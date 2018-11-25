Лукашенко: Экономика Беларуси должна отвечать на мировые вызовы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экономическая ситуация в стране в целом хорошая: есть рост по всем отраслям , сообщает «МИР 24». Глава государства провел совещание с правительством и руководителями регионов.

При этом иллюзии успеха у чиновников возникать не должно, отметил он.

«Отставать нам неприемлемо. Нам тогда не решить ни экономические, ни социальные задачи без уверенного и в хорошем смысле агрессивного роста. Но рассматривать прогнозные документы нужно еще шире. Наше благополучие зависит в том числе и от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало. На лицо санкционные режимы, геополитическая нестабильность, торговые войны, это уже новая «нормальность», – сказал Лукашенко.

Он также выразил озабоченность, что в Беларуси практически остановилась работа по созданию лучших условий для инвестиций.