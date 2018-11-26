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Инклюзивный фестиваль «СоТворение» собрал 60 детей из Беларуси и России
Новости Беларуси. Неограниченные возможности в музыке. Первый международный инклюзивный фестиваль-форум «СоТворение» собрал в столице 60 детей из Беларуси и России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Участники мероприятия – юные дарования с ограниченными возможностями и большим талантом. На протяжении двух фестивальных дней они проявят свои способности в игре на музыкальных инструментах и исполнении песен.
Кроме того, организаторы приготовили для детей образовательные мастер-классы от известных творческих людей.
27 ноября участники посетят с экскурсией Храм-памятник в честь всех Святых. Завершится форум гала-концертом.
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Новости Беларуси. Неограниченные возможности в музыке. Первый международный инклюзивный фестиваль-форум «СоТворение» собрал в столице 60 детей из Беларуси и...
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