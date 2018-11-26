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Инклюзивный фестиваль «СоТворение» собрал 60 детей из Беларуси и России

26.11.2018 22:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси.  Неограниченные возможности в музыке. Первый международный инклюзивный фестиваль-форум «СоТворение» собрал в столице 60 детей из Беларуси и России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инклюзивный фестиваль «СоТворение» собрал 60 детей из Беларуси и России

Участники мероприятия – юные дарования с ограниченными возможностями и большим талантом. На протяжении двух фестивальных дней они проявят свои способности в игре на музыкальных инструментах и исполнении песен.

Инклюзивный фестиваль «СоТворение» собрал 60 детей из Беларуси и России

Кроме того, организаторы приготовили для детей образовательные мастер-классы от известных творческих людей.

Инклюзивный фестиваль «СоТворение» собрал 60 детей из Беларуси и России

Анастасия Лебедева, заместитель председателя правления благотворительного фонда:
СоТворение – это для нас такой очень яркий символ. Объединение творческих людей в стремлении создать что-то вместе. Этот фест не содержит конкурсной основы. Мы просто приглашаем ярких, талантливых участников выступить, пообщаться, показать свое мастерство на площадках фестиваля, обменяться опытом и просто насладиться этим праздником.

Инклюзивный фестиваль «СоТворение» собрал 60 детей из Беларуси и России


Анастасия Гуренкова, ученица Гродненской школы-интерната для детей с нарушениями зрения:
Я не волнуюсь, если волноваться, то ничего не получится.

Инклюзивный фестиваль «СоТворение» собрал 60 детей из Беларуси и России

27 ноября участники посетят с экскурсией Храм-памятник в честь всех Святых. Завершится форум гала-концертом.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси.  Неограниченные возможности в музыке. Первый международный инклюзивный фестиваль-форум «СоТворение» собрал в столице 60 детей из Беларуси и...
 
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