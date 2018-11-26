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Дед Мороз и Снегурочка должны платить налоги
Новости Беларуси. Дед Мороз и Снегурочка тоже должны платить налоги, считают в инспекции Министерства по налогам и сборам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого не нужно становиться индивидуальными предпринимателями. Такая деятельность осуществляется по заявительному принципу.
Важно до ее начала подать в инспекцию по месту жительства соответствующее письменное уведомление и уплатить единый налог. Ставка единого налога за месяц варьируется в зависимости от населенного пункта. В среднем от 80 до 100 рублей.
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Дед Мороз и Снегурочка должны платить налоги
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Новости Беларуси. Дед Мороз и Снегурочка тоже должны платить налоги, считают в инспекции Министерства по налогам и сборам, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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