Белорусская говядина вошла в пятерку самых экспортируемых товаров

Новости Беларуси. Европейский импорт говядины достигнет 353 000 тонн к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС был одним из крупнейших потребительских рынков говядины в мире в прошлом году: чуть менее 8 млн тонн. При этом спрос на говядину в ЕС превышает объем внутреннего производства. Говядина входит в пятерку самых экспортируемых товаров белорусского АПК.





Белорусскую говядину стали ценить на 12% больше, что позволило стоимостному объему сложиться на уровне 286,5 млн долларов и попасть в рейтинг. Белорусские колбасы, птицу и говядину, в том числе и в замороженном виде, выбирают в 17 странах мира.