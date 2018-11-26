ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская говядина вошла в пятерку самых экспортируемых товаров

26.11.2018 20:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Европейский импорт говядины достигнет 353 000 тонн к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ЕС был одним из крупнейших потребительских рынков говядины в мире в прошлом году: чуть менее 8 млн тонн. При этом спрос на говядину в ЕС превышает объем внутреннего производства. Говядина входит в пятерку самых экспортируемых товаров белорусского АПК.

Белорусская говядина вошла в пятерку самых экспортируемых товаров

Белорусскую говядину стали ценить на 12% больше, что позволило стоимостному объему сложиться на уровне 286,5 млн долларов и попасть в рейтинг. Белорусские колбасы, птицу и говядину, в том числе и в замороженном виде, выбирают в 17 странах мира.

Больше новостей экономики за 26 ноября здесь
Новости по теме

Какие статьи белорусского экспорта самые доходные?

Правительство Беларуси обновило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта

Белорусские компании заключили контракты на поставку продовольственной продукции в Оман

Россия намерена закупить 123 карьерных самосвала БелАЗ

Белорусский картофель отправят на экспорт в Россию, Молдову, Грузию и Украину

Прошли переговоры о поставке белорусской молочной продукции в Китай

Россельхознадзор полностью отменил запрет на поставки белорусского молока

Могилёвские мясо-молочные предприятия планируют выйти на японский рынок
‡агрузка...
Новости 24 часа

Увеличение зарплат, формирование бюджета на 2019 год и доработка Налогового кодекса: итоги экономического совещания у Президента

Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

«Мы наслаждались каждым моментом». Каким запомнят участники детское «Евровидение» в Беларуси?

Дед Мороз и Снегурочка должны платить налоги

Белорусская говядина вошла в пятерку самых экспортируемых товаров

Новости экономики за 26.11.2018

830 дней ждали свободы. В Гомеле отмечают день освобождения города

Все новости
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Европейский импорт говядины достигнет 353 000 тонн к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ЕС был одним из крупнейших...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 26.11.2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика