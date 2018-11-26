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Белорусская говядина вошла в пятерку самых экспортируемых товаров
Новости Беларуси. Европейский импорт говядины достигнет 353 000 тонн к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕС был одним из крупнейших потребительских рынков говядины в мире в прошлом году: чуть менее 8 млн тонн. При этом спрос на говядину в ЕС превышает объем внутреннего производства. Говядина входит в пятерку самых экспортируемых товаров белорусского АПК.
Белорусскую говядину стали ценить на 12% больше, что позволило стоимостному объему сложиться на уровне 286,5 млн долларов и попасть в рейтинг. Белорусские колбасы, птицу и говядину, в том числе и в замороженном виде, выбирают в 17 странах мира.
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Белорусская говядина вошла в пятерку самых экспортируемых товаров
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Новости Беларуси. Европейский импорт говядины достигнет 353 000 тонн к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЕС был одним из крупнейших...
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