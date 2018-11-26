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Новогодние елки на Гродненщине включат в день старта республиканской акции «Наши дети»

26.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Новогодние елки во всех районах области и в Гродно в этом году засверкают праздничными огнями в день старта республиканской акции «Наши дети» – 10 декабря. 
 
Новогодние елки на Гродненщине включат в день старта республиканской акции «Наши дети»
 
В республиканских праздниках в столице поучаствуют  около двухсот юных представителей области.
 
 – Все что делается для детей, должно делаться с душой и этот принцип должен стать ключевым,  особенно накануне Новогодних праздников, когда дети особенно ждут сказки и внимания, –  отметил заместитель председателя облисполкома  Виктор Лискович на видеоконференции с районами области, которая прошла в облисполкоме.  – Утренники и новогодние елки в этом году пройдут на всех предприятиях области. Мы возрождаем добрую и светлую традицию, которая  подарила много положительных эмоций нашим детям. 
 
По предварительным данным акцией «Наши дети» будет охвачено около 170 тысяч юных жителей  Гродненщины, а около 200 ребят станут участниками трех республиканских благотворительных праздников в столице. Во Дворце Республики пройдет главная елка страны с участием Главы государства. Делегация от Гродненской области  – 100 человек. Это дети-сироты и дети инвалиды, отличившиеся в учебе и творчестве ребята. 
 
Новогодние елки на Гродненщине включат в день старта республиканской акции «Наши дети»
 
 
Кроме того, в конце декабря во Дворце Независимости пройдут новогодние мероприятия, в которых примут участие 25 учащихся и студентов учреждений высшего, среднего специального и технического образования, старшеклассников школ области. А уже после смены календарного года, 4 января, в Минске пройдет праздник для детей  из уязвимых категорий. На этом мероприятии нашу область представят 50 ребят.
 
Областной центр настоящим центром притяжения для ребят со всей Гродненщины станет 28 декабря – в драмтеатре  состоится  областной главный детский праздник с участием губернатора. Главными гостями в этом году здесь будут  580 детей от 8 до 14 лет. Это победители республиканских олимпиад по учебным предметам, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований, а также ребята из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями.
 
Новогодний спектакль «Как Кикимора Снегурочкой была» в областном драмтеатре будет сдан 12 декабря. А новинкой этого года во время проведения главной областной елки может стать прямая трансляция мероприятия, чтобы дистанционно поучаствовать в празднике смог каждый желающий.
 
Новогодние елки на Гродненщине включат в день старта республиканской акции «Наши дети»
 
До начала утренника у елки учащиеся колледжа искусств проведут для детей программу «Новогодний мульти-батл» с участием костюмированных героев мультфильмов.
 
К слову, в следующем году главная елка области пройдет уже в здании областной филармонии и сможет принять как минимум вдвое больше ребят.
 
Новогодние елки на Гродненщине включат в день старта республиканской акции «Наши дети»
 
На участие в акции и оказании благотворительной помощи 17 детским интернатным учреждениям области, детским учреждениям здравоохранения откликнулись порядка 80 организаций.  Представления традиционно пройдут и в усадьбах главного сказочного персонажа  — Деда Мороза.
 
Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, будут украшены к 1 декабря,  здесь уже готовятся сценарии праздников. Праздничная программа будет продолжаться  все время школьных каникул. 
 
Новогодние елки на Гродненщине включат в день старта республиканской акции «Наши дети»
 
13 декабря в областном театре кукол будет дан старт областной акции «Общественные объединения детям», ее поддержат все районы. 
 
По всей области пройдут районные благотворительные елки, а все краски праздничного настроения для ребят в этом году будут аккумулироваться на сайте областной газеты «Гродзенская праўда» – в специальном праздничном баннере.
 
Накануне Нового года создавать праздничное настроение будут не только взрослые для детей, но и дети для взрослых. Участники созданных во всех школах и гимназиях области волонтерских отрядов  поздравят пожилых людей – в творческих мастерских ребята подготовят открытки, а во время каникул постараются не обделить вниманием особенно одиноко проживающих пожилых людей.
 
Новогодние елки на Гродненщине включат в день старта республиканской акции «Наши дети»
 
Праздничная атмосфера и настроение в учреждениях образования воцарятся  уже в ближайшее время – к 1 декабря они будут украшены и в вечернее время заиграют красками новогодних гирлянд. Кроме того, по традиции в области пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий и организаций. 
 
 
Фото Михаила ИСАЧЕНКО и из архива «ГП»
Екатерина МОТЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новогодние елки во всех районах области и в Гродно в этом году засверкают праздничными огнями в день старта республиканской акции «Наши дети» – 10 декабря.      В...
 
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