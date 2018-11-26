Новогодние елки на Гродненщине включат в день старта республиканской акции «Наши дети»

Новогодние елки во всех районах области и в Гродно в этом году засверкают праздничными огнями в день старта республиканской акции «Наши дети» – 10 декабря.





В республиканских праздниках в столице поучаствуют около двухсот юных представителей области.

– Все что делается для детей, должно делаться с душой и этот принцип должен стать ключевым, особенно накануне Новогодних праздников, когда дети особенно ждут сказки и внимания, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович на видеоконференции с районами области, которая прошла в облисполкоме. – Утренники и новогодние елки в этом году пройдут на всех предприятиях области. Мы возрождаем добрую и светлую традицию, которая подарила много положительных эмоций нашим детям.

По предварительным данным акцией «Наши дети» будет охвачено около 170 тысяч юных жителей Гродненщины, а около 200 ребят станут участниками трех республиканских благотворительных праздников в столице. Во Дворце Республики пройдет главная елка страны с участием Главы государства. Делегация от Гродненской области – 100 человек. Это дети-сироты и дети инвалиды, отличившиеся в учебе и творчестве ребята.





Кроме того, в конце декабря во Дворце Независимости пройдут новогодние мероприятия, в которых примут участие 25 учащихся и студентов учреждений высшего, среднего специального и технического образования, старшеклассников школ области. А уже после смены календарного года, 4 января, в Минске пройдет праздник для детей из уязвимых категорий. На этом мероприятии нашу область представят 50 ребят.

Областной центр настоящим центром притяжения для ребят со всей Гродненщины станет 28 декабря – в драмтеатре состоится областной главный детский праздник с участием губернатора. Главными гостями в этом году здесь будут 580 детей от 8 до 14 лет. Это победители республиканских олимпиад по учебным предметам, творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований, а также ребята из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями.

Новогодний спектакль «Как Кикимора Снегурочкой была» в областном драмтеатре будет сдан 12 декабря. А новинкой этого года во время проведения главной областной елки может стать прямая трансляция мероприятия, чтобы дистанционно поучаствовать в празднике смог каждый желающий.





До начала утренника у елки учащиеся колледжа искусств проведут для детей программу «Новогодний мульти-батл» с участием костюмированных героев мультфильмов.

К слову, в следующем году главная елка области пройдет уже в здании областной филармонии и сможет принять как минимум вдвое больше ребят.





На участие в акции и оказании благотворительной помощи 17 детским интернатным учреждениям области, детским учреждениям здравоохранения откликнулись порядка 80 организаций. Представления традиционно пройдут и в усадьбах главного сказочного персонажа — Деда Мороза.

Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, будут украшены к 1 декабря, здесь уже готовятся сценарии праздников. Праздничная программа будет продолжаться все время школьных каникул.





13 декабря в областном театре кукол будет дан старт областной акции «Общественные объединения детям», ее поддержат все районы.

По всей области пройдут районные благотворительные елки, а все краски праздничного настроения для ребят в этом году будут аккумулироваться на сайте областной газеты «Гродзенская праўда» – в специальном праздничном баннере.

Накануне Нового года создавать праздничное настроение будут не только взрослые для детей, но и дети для взрослых. Участники созданных во всех школах и гимназиях области волонтерских отрядов поздравят пожилых людей – в творческих мастерских ребята подготовят открытки, а во время каникул постараются не обделить вниманием особенно одиноко проживающих пожилых людей.





Праздничная атмосфера и настроение в учреждениях образования воцарятся уже в ближайшее время – к 1 декабря они будут украшены и в вечернее время заиграют красками новогодних гирлянд. Кроме того, по традиции в области пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий и организаций.