Мировые СМИ о новом витке конфликта в Азовском море





Российское судно готовится таранить украинский буксир Яны Капу (на фото в центре)





Кроме того, обозреватели международных изданий задаются вопросом, действительно ли необходимо сейчас Украине вводить военное положение.





НВ представляет перевод наиболее интересных выдержек из материалов мировых издание по теме.





The New York Times, США





Инцидент в Керченском проливе - узком водном пространстве, разделяющем Черное и Азовское моря – ознаменовал собой поворот в необъявленной войне, длящейся почти пять лет, между бывшими республиками Советского Союза.





До сих пор украинские военные сражались с двумя сепаратистскими движениями на востоке Украины, которых явно поддерживает Москва, хотя российские власти официально отрицают любые обвинения в прямой военной интервенции.





С этим контрастируют события воскресенья [25 ноября], развернувшиеся в виде прямой конфронтации на море между Россией и вооруженными силами Украины, которые поддерживает Запад.





Этот эпизод также угрожает сотрясти хрупкую внутреннюю политику Украины.





The Guardian, Великобритания





В результате серьезной эскалации напряженности между странами президент Украины [Петр Порошенко] предложил ввести военное положение после того, как в Черном море [на входе в Азовское] были обстреляны и захвачены три украинских военно-морских судна, а также ранены шесть членов экипажа, как заявляет Киев. […]





Голосование по военному положению состоится за четыре месяца до президентских выборов, которые Порошенко, как ожидается, проиграет. Если украинские депутаты проголосуют за приостановку обычного режима управления страной, выборы могут быть отложены, что побудило некоторых наблюдателей задаться вопросом, не пытается ли Порошенко использовать [в своих целях] этот инцидент. […]





Военное положение не вводилось в Украине после аннексии Крыма Москвой или в ходе длящейся войны на востоке Украины, в которой участвуют поддерживаемые Россией силы.





CNN, США





Инцидент знаменует собой серьезную эскалацию конфликта между двумя бывшими советскими республиками. […]





Украина и Россия озвучили противоречивые данные о ситуации: каждая из сторон обвиняет другую в нарушении морского права. В соответствии с соглашением 2003 года, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами как России, так и Украины. […]





Украина и США уже несколько месяцев обвиняют Россию в неправомерном вмешательстве в международное судоходство через Керченский пролив.





Россия и Украина поглощены тлеющим конфликтом после того, как в 2014-м году Россия аннексировала полуостров Крым. Война на востоке страны с сепаратистами, поддерживаемыми Россией, унесла более 10 тыс. жизней. Инцидент в [Азовском] море создает новый виток напряженности между двумя странами.





В то же время российские государственные СМИ заявили, что конфронтация – это провокация, организованная Украиной и Америкой, чтобы сорвать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе на этой неделе.





ВВС, Великобритания





Напряженность вокруг Крыма месяцами росла между Россией и Украиной.





Согласно договору от 2003 года между Москвой и Киевом, Керченский пролив и Азовское море являются территориальными водами совместного пользования. Однако в последнее время Россия начала подвергать проверкам все суда, направляющиеся в порты Украины или из них.









Применение Россией силы для захвата украинских судов – и наличие раненых моряков - это значительная эскалация. Но вы не услышите, что Москва берет на себя ответственность.





При Владимире Путине всякий раз, когда Россия использовала силу, ее линия защиты всегда была такой: "Мы не первые начали". Это относилось к российско-грузинской войне 2008 года и к появлению "зеленых человечков" (российских спецслужб) в Крыму в 2014 году, что предшествовало аннексии полуострова.





Таким образом, можно ожидать, что Москва возложит вину за случившееся в воскресенье [25 ноября] и все, что произойдет затем, на правительство Порошенко.





The Washington Post, США





В Украине военное положение предоставляет властям и военным полномочия, необходимые для обеспечения национальной безопасности. Это может позволить Порошенко, который жаждет переизбрания в марте и чьи рейтинги остаются низкими, действовать более самостоятельно, чем в обычных условиях. […]





Противостояние также увеличивает угрозу дальнейшей конфронтации между Россией и Украиной. Обе страны потребовали чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. Европейский союз призвал Россию открыть Керченский пролив, а все стороны - "действовать с предельной сдержанностью, чтобы добиться немедленной деэскалации ситуации".





На карту поставлено немало. Две страны на ножах с тех пор, как промосковское правительство в Украине было свергнуто более четырех лет назад, что положило начало российской аннексии Крыма и продолжающейся войне на востоке Украины с участием пророссийских сепаратистов.





Борьба между ними и украинскими войсками забрала более 10,3 тыс. жизней с 2014 года, а продолжающиеся столкновения приводят к почти ежедневным жертвам.





The Independent, Великобритания





Существует несколько причин, почему Россия могла решиться действовать сейчас, а не месяц назад.





Первая – важные годовщины событий на Майдане 2013-14 годов и Голодомора 1932-33 годов, когда миллионы украинцев стали жертвами от голода, который считается спровоцированным советскими властями. Широкая огласка этих тем могла стать раздражительным фактором.





Вторая - заявления Запада о поддержке [Украины] и обещания военного подкрепления могли подтолкнуть Кремль вернуться к традиционной политике асимметричных действий - чтобы заставить оппонентов дважды подумать, прежде чем решиться на какие-либо действия.





Третья - тревожное падение президентского рейтинга [Владимира Путина] могло подтолкнуть его администрацию напомнить [российской] аудитории о главном "враге" – Украине.





Еще одна теория, которую озвучивают проукраинские публицисты на Западе, заключается в том, что это была попытка ослабить администрацию Петра Порошенко и дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов в марте. […]





Военное положение [в Украине] не вводилось после гораздо более жесткого применения силы в ходе событий 2014 и 2015 годов. Тогда подобное решение затормозил возможный ущерб украинской экономике и необходимость сотрудничества с Международным валютным фондом. Украина утверждает, что на этот раз [в инциденте с захватом кораблей в Азовском море] ситуация другая, и Россия открыто признает военное участие. Однако это кажется софистическим аргументом. […]





Весомый урон уже нанесен. С одной стороны, в Москве будут довольны возрождением своего нарратива о правящей в Киеве "хунте". С другой, украинцы могут внезапно осознать, что военные меры [введение военного положения] были с большой долей вероятности задействованы для краткосрочного электорального преимущества.









The Guardian, Великобритания





Забудьте о Brexit, теперь главная угроза для Европы - война в Украине […]





Вопиющий факт – это то, что в Европе сейчас нет коллективного форума, на котором подобную эскалацию [обострение конфликта в Азовском море] можно обсуждать и, возможно, разрешить. После окончания "холодной войны" не последовало никакого пересмотра [системы международных отношений, установленной] в Ялте или в Потсдаме [обе конференции - в 1945 году]. С Россией не было никакого нового договора. Попытка ее военного окружения со стороны НАТО была столь же опрометчивой, как и теплый лондонский прием для массы московских олигархов и клептократов.



