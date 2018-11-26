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Около российского посольства в Минске прошла акция с корабликами
Группа молодых людей поставили около забора бумажные кораблики с украинской символикой и быстро ушли. Задержанных не было.
Фото Романа Протасевича, Еврорадио
Как можно судить, акция приурочена к очередному обострению украинско-российских отношений. В Керченском проливе россияне заблокировали проход в Азовское море украинским буксиру и двум катерам, которые шли из Одессы в Мариуполь. После их захватили российские спецназовцы. При этом по украинцам стреляли, среди моряков есть раненые. Пётр Порошенко своим указом вводить с 28 ноября военное положение, но решение должна одобрить Верховная Рада.
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Группа молодых людей поставили около забора бумажные кораблики с украинской символикой и быстро ушли. Задержанных не было.
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