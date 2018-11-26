Около российского посольства в Минске прошла акция с корабликами





Фото Романа Протасевича, Еврорадио





Как можно судить, акция приурочена к очередному обострению украинско-российских отношений. В Керченском проливе россияне заблокировали проход в Азовское море украинским буксиру и двум катерам, которые шли из Одессы в Мариуполь. После их захватили российские спецназовцы. При этом по украинцам стреляли, среди моряков есть раненые. Пётр Порошенко своим указом вводить с 28 ноября военное положение, но решение должна одобрить Верховная Рада.







