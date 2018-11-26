ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент Украины попросил международное сообщество увеличить военную помощь и направить корабли в черноморский регион

26.11.2018 23:14 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Верховная Рада Украины приняла обращение к ООН, Европейскому парламенту и ряду международных организаций и парламентам иностранных государств "в связи с очередным актом агрессии" России против Украины.

За это решение вечером в понедельник проголосовали 272 депутата.

Проект постановления зарегистрировали в понедельник глава комитета по иностранным дела Анна Гопко в соавторстве с главой фракции "Блок Петра Порошенко" Артуром Герасимовым, первым вице-спикером Ириной Геращенко и другими парламентариями.

Согласно тексту обращения, Верховная Рада Украины призывает международное сообщество принять действенные меры "для прекращения российской агрессии как на суше, так и на море", а также усилить существующие санкции против РФ и ввести новые до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Парламент также призывает международные организации направить наблюдателей в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива и предлагает морским государствам направить в этот регион военные корабли "для предотвращения дальнейшей эскалации напряжения со стороны РФ".

Верховная Рада также призывает международных партнеров увеличить предоставление Украине военной и другой помощи для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Призываем международное сообщество адекватно реагировать на вызовы и угрозы, которые несет Российская Федерация, поскольку политика умиротворения уже привела к оккупации части территории Украины - Автономной Республики Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в проекте обращения.

В обращении также подчеркивается, что проект строительства "Северного потока-2" осуществляется не в интересах Европы, а в интересах РФ и несет угрозу, в том числе и сфере безопасности, для всего региона Балтии и Северной Европы.

Верховная Рада подчеркивает, что "безнаказанность агрессивной политики" и действий РФ может привести к глобальным последствиям.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховная Рада Украины приняла обращение к ООН, Европейскому парламенту и ряду международных организаций и парламентам иностранных государств "в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский аппарат InSight совершил посадку на Марсе - НАСА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика