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Американский аппарат InSight совершил посадку на Марсе - НАСА

26.11.2018 23:02 — Разное | Интерфакс  
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Американский космический аппарат InSight совершил посадку на Марс в понедельник вечером по московскому времени.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщает, что аппарат позволит впервые заглянуть внутрь Красной планеты и дать ответы на вопросы о ее строении и тектонической активности.

Исследовательский зонд, который предоставит данные о формировании Красной планеты, совершил посадку в западной части вулканического области Элизиум вблизи экватора планеты. Его миссия рассчитана на два года.

Посадка зонда началась в 22:40 мск после его отделения от несущего аппарата. По данным НАСА, в 22:47 мск он вошел в атмосферу Красной планеты. Затем в 22:51 мск он выпустил посадочный парашют. Касание поверхности Марса произошло в 22:54 мск. Первые снимки об успешной посадке американский марсианский зонд передал в 23:00 мск.

По данным НАСА, до 2018 года к Марсу было запущено свыше двух десятков различных аппаратов, но все они изучали лишь внешнюю сторону планеты. Аппарат InSight позволит "заглянуть внутрь" Марса. Этот космический аппарат, запущенный к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V с пусковой площадки на авиабазе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, предназначен для изучения внутреннего устройства Марса - его коры, мантии и ядра.

Телеметрию о посадке зонда дублировали два мини-спутника MarCO, которые сопровождали его в полете к Красной планете. Наноспутники, запущенные в мае вместе с зондом ракетой-носителем Atlas V, остались на орбите Марса.

InSight оснащен сейсмометром SEIS , который должен определить уровень сейсмической активности, особенности внутреннего строения Марса и отслеживать падение метеоритов, а также зондом HP3, который измерит количество тепла, исходящего из глубинных слоев Красной планеты. Оба прибора будут установлены на поверхности планеты с помощью роботизированной руки на некотором расстоянии от посадочной платформы. Для обеспечения работы приборов будет пробурена 5-метровая скважина. На американском аппарате также размещен инструмент TWINS для изучения погодных условий на Марсе.

Помимо этого, на американском космическом аппарате также имеется микрочип, на котором записаны имена 2,4 млн человек, в том числе 60 тыс. россиян, принявшими участие в акции "Отправь свое имя на Марс".

 
 
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Американский космический аппарат InSight совершил посадку на Марс в понедельник вечером по московскому времени. Национальное управление по аэронавтике и...
 
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